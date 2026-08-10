Canadá pone al ejército en alerta debido a incendios forestales; un muerto y miles de desplazados

Canadá ordenó el lunes a sus fuerzas armadas que permanezcan en alerta para ayudar a combatir una serie de incendios forestales en la Columbia Británica, los cuales han causado la muerte de una mujer y obligado a cerca de 20.000 personas a abandonar sus hogares. En tanto, el alcalde de una localidad de la región advirtió que uno de los siniestros había causado una destrucción generalizada en su comunidad.

Decenas de incendios forestales han ardido en toda la provincia durante varios días, y casi la mitad de ellos se extendían fuera de control en medio de las altas temperaturas, el viento y una prolongada sequía. Miles de personas han escapado de la zona a través de caminos congestionados, mientras las autoridades advierten que más comunidades podrían verse amenazadas.

El alcalde de Summerland —hogar de unas 12.000 personas, que recibió la orden de evacuación la noche del sábado— advirtió que aún no se podía ingresar a las zonas afectadas debido a que seguían siendo demasiado peligrosas y que por el momento era imposible determinar la magnitud de los daños.

El incendio ardía fuera de control después de avanzar rápidamente durante el fin de semana hacia Summerland y otras comunidades a lo largo del lago Okanagan.

“Va a ser bastante”, manifestó el alcalde Doug Holmes sobre la destrucción que se anticipa. “Tenemos que prepararnos para esas malas noticias cuando llegue el momento de regresar. Todo el mundo conocerá a alguien que ha perdido una casa”.

El ejército está listo para responder

El ministro de Defensa, David McGuinty, aseguró que las Fuerzas Armadas de Canadá están en contacto constante con funcionarios provinciales y federales y están listas para responder en caso de que Columbia Británica presente una solicitud formal de asistencia. El gobierno federal ya ha aprobado solicitudes provinciales de ayuda para albergue y alojamiento.

La Real Policía Montada de Canadá informó que una mujer de 80 años murió mientras intentaba escapar del incendio cerca de Summerland. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que la muerte era desgarradora y que el gobierno federal continuará brindando apoyo a Columbia Británica.

El Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica indicó el lunes que el incendio se había extendido hasta alcanzar unos 156 kilómetros cuadrados (60 millas cuadradas), en comparación con los 136 kilómetros cuadrados (53 millas cuadradas) del domingo. Las autoridades advirtieron que los cielos despejados y la luz solar directa podrían contribuir a una mayor actividad del fuego.

En Summerland, Peachland y las zonas aledañas, las órdenes de evacuación seguían vigentes para unas 10.000 viviendas, mientras que más de 3.200 estaban bajo alertas de evacuación, lo que significa que podrían recibir la orden en cualquier momento.

Ravi Parmer, ministro de Bosques de Columbia Británica, informó que se asignaron 19 helicópteros para combatir el incendio, pero que su intensidad hacía imposible detener el avance de las llamas.

“Podríamos haber puesto mil helicópteros más y mil personas más en tierra, y no habría marcado ninguna diferencia”, sostuvo.

Nicole Bonnett, funcionaria de información del Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica, explicó que el humo que permanece sobre el incendio ha reducido la visibilidad, limitando el uso de aeronaves cisterna y recolectoras de agua.

Afirmó que el incendio se ha alimentado principalmente de condiciones extremadamente áridas, más que del viento, y que se expandió de forma explosiva el viernes hasta alcanzar 50 kilómetros cuadrados (19 millas cuadradas) en tres horas.

Desplazados enfrentan perspectivas inciertas a su regreso

Holmes, el alcalde de Summerland, aseguró que no hay una fecha para que los residentes puedan volver a sus hogares, debido a la caída de líneas eléctricas, además de que primero se deben evaluar los riesgos en las estructuras afectadas. Agregó que los residentes podrán volver eventualmente, probablemente vecindario por vecindario.

“La parte difícil es volver a casa y ver la devastación”, advirtió.

Kyla Gaudiuso, una de las 215 residentes de la comunidad de Faulder, señaló que su casa probablemente quedó destruida, ya que recibió una foto en la que se veían llamas en la cumbre de la montaña en donde se encontraba su vivienda.

Aseguró que la evacuación de la comunidad fue un “pandemonio” y contó que actualmente se queda con una amiga en la ciudad de Penticton.

“No parece real”, comentó. “Tengo que verlo para creerlo”.

Canadá ha enfrentado temporadas de incendios forestales cada vez más destructivas a lo largo de los últimos años, las cuales han obligado evacuaciones masivas, cubriendo de humo grandes extensiones del país y partes del vecino Estados Unidos.

Summerland —una comunidad agrícola que cultiva cerezas, duraznos y manzanas— se ubica en una zona montañosa donde se sabe que pueden desatarse incendios forestales.

Holmes dijo que el incendio comenzó alrededor de las 5:30 de la tarde del viernes y que en cuestión de dos horas ya estaba dentro de los límites de la ciudad. Para la medianoche, las llamas ardían fuera de control, al grado que los residentes no pudieron huir por la autopista hacia el norte, quedándoles sólo una ruta de escape hacia el sur.

“Tuvimos que empacar en nuestros autos; los vecinos ayudaban a los vecinos”, relató. “Dicen que nunca había visto un incendio que se moviera tan rápido”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.