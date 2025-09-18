Cámara baja de EEUU rechaza esfuerzo para censurar a Ilhan Omar por comentarios sobre Charlie Kirk

La Cámara de Representantes se negó el miércoles a castigar a uno de los suyos, la representante demócrata Ilhan Omar, por los comentarios que hizo tras el asesinato de Charlie Kirk, pero los intentos dejaron al descubierto el alcance de la presión del presidente Donald Trump para que haya retribución política, además de abrir las puertas a futuras acciones.

Con 214 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes tomó la decisión de archivar la resolución que presentó la republicana Nancy Mace para censurar a Omar y retirarla de dos comisiones de la cámara baja: la de Educación y Fuerza Laboral, y la de Presupuesto. Ambas funcionarias han protagonizado férreos enfrentamientos en redes sociales.

Mace ha dicho que Omar, una inmigrante que criticó las opiniones de Kirk en cuanto a la posesión de armas de fuego y las relaciones raciales después de que George Floyd fuera asesinado en Minneapolis en 2020, debería ser deportada a su país de origen, Somalia.

Omar dijo que Mace promueve una narrativa falsa para recaudar fondos "e impulsar su candidatura como gobernadora".

"¿Así se ve la civilidad en la mayoría republicana de la Cámara de Representantes?", preguntó el líder demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries.

"Vivimos en una era de intensa violencia política, como lo hemos visto con los recientes asesinatos de la expresidenta (de la cámara baja de Minnesota) Melissa Hortman y el fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk", dijo.

La influencia personal y política de Kirk han dejado un enorme legado en el Capitolio —el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, es uno de los que consideraba al joven conservador como un amigo— y Kirk ha sido objeto de varios tributos desde que fue asesinado la semana pasada.

La noche del lunes se llevó a cabo una vigilia a la luz de las velas dentro del Salón de las Estatuas del Capitolio, y se tiene previsto que se apruebe rápidamente una resolución de la cámara baja en su honor. Una legisladora, la representante republicana Anna Paulina Luna, quien escribió que le debe "toda mi carrera política a Charlie Kirk", encabeza los esfuerzos para colocar una estatua de Kirk en el Capitolio "para honrar su legado".

Al mismo tiempo, los republicanos han presentado una serie de propuestas legislativas que reflejan el llamado de Trump a la acción contra lo que califica como la "izquierda radical" —aquellos que discrepan con sus puntos de vista y los de Kirk.

El representante republicano Chip Roy, por Texas, propuso establecer una comisión selecta para llevar a cabo una "investigación a gran escala sobre la red coordinada de izquierdistas que nos atacan".

El senador republicano Ted Cruz, también por Texas, ha promovido su proyecto de ley para agregar los disturbios a la lista de delitos procesables al amparo de las leyes de crimen organizado, mientras que el senador republicano Mike Lee, por Utah, quiere que el Congreso reviva una ley de la era de la Guerra Fría que "prohibiría al gobierno de Estados Unidos participar en propaganda política nacional", la cual llevaría el nombre de la Ley Charlie Kirk.

El representante republicano Buddy Carter presentó otra resolución con el fin de reprender a Omar, mientras que Mace también propuso que el Departamento de Educación retire los fondos federales a las escuelas que no "tomen medidas contra miembros del personal que justifiquen o enaltezcan el asesinato de Charlie Kirk".

Muchos de los funcionarios que están presentando propuestas —incluidos Roy, Carter y Mace— están postulándose para cargos más altos en sus estados, lo que demuestra la importancia de llevar el mensaje de Trump a su base más amplia de simpatizantes.

"Tras el asesinato de Charlie Kirk, los legisladores deben hacer todo lo posible para detener la violencia de la izquierda radical", escribió el brazo político de la Heritage Foundation, Heritage Action, expresando su apoyo a la propuesta de Roy para una nueva comisión que investigue a "las fuerzas responsables de los ataques de la izquierda radical contra Estados Unidos".

No es la primera vez que el Congreso toma medidas contra Omar o algún otro legislador.

Omar fue despojada de su asignación en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en 2023, y el más reciente Congreso estableció un nuevo estándar para imponer censuras y castigos.

Esta vez, cuando Mace ofreció su resolución para ir contra Omar, el representante demócrata Greg Casar presentó una respuesta rápida: Una contramedida para reprender al representante republicano Cory Mills con una censura por acusaciones relacionadas con su conducta personal y profesional.

Mills fue uno de los cuatro republicanos que se unieron a los demócratas para rechazar la resolución contra Omar.

La cámara baja parece haber estado enfriando estos esfuerzos recientemente. Los legisladores rechazaron una resolución para censurar a la representante demócrata LaMonica McIver y removerla de una asignación mientras enfrenta cargos federales derivados de una visita a un centro de detención de inmigrantes.

