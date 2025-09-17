Oposición en Broadway frena plan de casino en Times Square respaldado por Jay-Z

Un casino Caesars Palace propuesto para Times Square, respaldado por Jay-Z, perdió su oferta por una licencia de juego el miércoles después de enfrentar una feroz oposición de los propietarios y productores de teatros de Broadway, quienes temían su posible impacto en el distrito teatral.

Un comité asesor comunitario encargado por el estado bajó el telón del plan de 5.400 millones de dólares para remodelar una torre de oficinas y convertirla en un complejo hotelero, de juego y entretenimiento con la marca Caesars, rechazándolo en una votación que ocurrió después de audiencias públicas en las que actores, tramoyistas, propietarios de restaurantes y residentes del vecindario se alinearon para oponerse al proyecto.

Marc Holliday, director general de SL Green, que era el principal desarrollador y propietario del proyecto, criticó la decisión tras la breve votación en una pequeña sala de conferencias con vista a Times Square.

“Esto fue una despreciable muestra de cobardía, una completa falta de consideración por todas las personas que se beneficiarían de esto", gritó a los miembros del comité mientras salían en silencio. “Corran y escóndanse”.

Jason Laks, presidente de la Broadway League, un grupo de la industria teatral que se opuso al proyecto, dijo que la votación protegió la "magia de Broadway” para miles de trabajadores y millones de asistentes al teatro.

“Un casino puede ir a cualquier parte, pero Broadway solo vive aquí”, afirmó.

La aprobación de la junta local era necesaria para que la propuesta fuera considerada por la Comisión de Juegos del estado, que planea otorgar hasta tres licencias para casinos en el área de la ciudad de Nueva York en diciembre.

La disputa sobre el casino se centró principalmente en si una afluencia de turistas de juego ayudaría o perjudicaría a un distrito teatral que aún se recupera de la pandemia de COVID-19.

Los desarrolladores del casino de Times Square, que incluían la compañía Roc Nation de Jay-Z, propusieron renovar una torre de oficinas en el 1515 de Broadway que actualmente alberga el Teatro Minskoff, hogar del musical de larga duración “El Rey León”.

Imaginaban que la sala de juegos se convertiría en uno de los principales resort-casinos del mundo y habían alineado a otros patrocinadores influyentes, incluidos el reverendo Al Sharpton y el excomisionado de la policía de Nueva York Bill Bratton.

Jay-Z y otros patrocinadores habían insistido en que el casino no competiría con los negocios existentes en el vecindario, sino que los complementaría.

“Los visitantes del casino comprarán entradas, llenarán asientos, reservarán cenas antes de los espectáculos y mantendrán los hoteles de la zona llenos”, dijo en una entrevista reciente con City & State, una publicación que cubre la política estatal y local.

Matt Goldman, cofundador del Blue Man Group, hizo un argumento similar en una audiencia pública a principios de este mes, pidiendo al comité que al menos mantuviera la propuesta del casino en consideración para que la comisión estatal pudiera decidir.

“Puedo decirles de primera mano que más turismo, más juegos traen más personas a los restaurantes, traen más personas al teatro”, expresó, señalando el espectáculo de larga duración de su grupo en Las Vegas.

Pero Joanne Borts, una actriz y música que ha vivido en el área durante 20 años, desestimó tales afirmaciones como “ficción”.

“Un casino no pone gente en la calle. El casino encierra a la gente adentro”, dijo mientras se manifestaba con otros opositores en la plaza tras la votación del miércoles. “Un casino ayuda a un casino”.

Bill Hubner, un miembro del sindicato que trabaja en vestuarios y guardarropas para producciones de Broadway, dijo que su mayor preocupación era la destrucción de la cultura del famoso distrito teatral.

“Este es un ecosistema de artistas, artesanos, intérpretes, turistas y personas con pequeñas industrias como restaurantes”, dijo el residente de Harlem.

Richard Gottfried, un miembro del comité, dijo que su voto de “no” reflejaba la fuerte oposición expresada en las audiencias públicas.

Sharpton criticó la votación como una decisión que preservó el control históricamente blanco de los negocios de entretenimiento de Times Square. El plan del casino había prometido crear un museo de derechos civiles multimillonario.

“Lo recordaremos en la comunidad”, dijo Sharpton después de que el comité votara.

Otros dos casinos habían sido propuestos para Manhattan: uno en su lado oeste y otro en su lado este cerca de la sede de las Naciones Unidas.

Otra junta comunitaria rechazó el miércoles uno de esos proyectos, el Avenir, que se habría construido cerca del Centro de Convenciones Jacob K. Javits y el área de Hudson Yards.

También está en competencia un casino de Bally’s en un campo de golf público en el Bronx que una vez fue administrado por la compañía del presidente Donald Trump. Ese proyecto podría resultar en un pago de 115 millones de dólares para el republicano si los desarrolladores ganan una licencia.

En otros lugares, se imagina una extensa zona de juegos a lo largo del icónico paseo marítimo de Coney Island en Brooklyn, y se ha propuesto un casino Hard Rock junto a Citi Field en Queens, donde juegan los Mets de Nueva York.

Dos salones de tragamonedas construidos junto a pistas de carreras de caballos que se encuentran en Yonkers y en Queens también están buscando una licencia para convertirse en casinos de pleno derecho con juegos de mesa en vivo como blackjack y póker.

Sigue a Philip Marcelo en https://x.com/philmarcelo

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.