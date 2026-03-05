Buque iraní hundido por EEUU estaba regresando tras ejercicios navales en India

El buque de guerra iraní hundido por un submarino estadounidense cerca de Sri Lanka había participado en ejercicios navales organizados por India antes de dirigirse a aguas internacionales en el océano Índico en su camino de regreso a casa, informó Nueva Delhi.

El hundimiento subrayó el alcance de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y su expansión en Oriente Medio y más allá. También encendió un debate en India sobre la seguridad marítima en el océano Índico, una región donde Nueva Delhi mantiene una presencia naval significativa.

La armada de Sri Lanka recuperó 87 cuerpos y rescató a 32 marineros iraníes del IRIS Dena el miércoles, después de que se hundiera en aguas internacionales frente a la costa del país insular, un caso poco común de un submarino torpedeando un barco desde la Segunda Guerra Mundial.

La armada de Sri Lanka señaló que respondió a una señal de socorro del IRIS Dena, pero para cuando llegó al lugar no había rastro del buque, solo manchas de petróleo y marineros flotando en el agua. Los marinos rescatados fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Galle, en la costa sur de Sri Lanka.

El secretario de Defensa norteamericano Pete Hegseth afirmó que el hundimiento ilustra que la operación militar se está extendiendo más allá de sus fronteras y describió al IRIS Dena como un “buque premio”. El mandatario Donald Trump ha dicho que uno de los objetivos clave de la guerra es aniquilar la armada de Irán.

Un video difundido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en X mostró el momento del ataque con torpedo. El buque iraní parece ser alcanzado por una explosión submarina que lo parte en dos mientras una gran columna de agua se eleva en el aire.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a la Marina de Estados Unidos de cometer “una atrocidad en el mar” al hundir la fragata y escribió en redes sociales el jueves que Washington “llegará a lamentar amargamente” el ataque.

Araghchi indicó que el IRIS Dena transportaba a “casi 130” tripulantes.

La armada de India y el Ministerio de Defensa informaron que el buque de guerra iraní había participado en la International Fleet Review y en el ejercicio naval multilateral MILAN 2026, organizados por la armada india en el puerto de Visakhapatnam del 15 al 25 de febrero. El ministerio señaló que 74 países se sumaron a los eventos.

El buque iraní fue visto navegando durante los ejercicios en una publicación del 17 de febrero en X de la armada india. Otra imagen muestra a tripulantes posando en cubierta con la bandera iraní de fondo.

Araghchi recalcó que la fragata había sido “invitada” de la armada de India. El gobierno indio aún no ha comentado públicamente el incidente.

Otro buque iraní entra en un área marítima de Sri Lanka

El ministro de Medios de Sri Lanka y portavoz del gobierno, Nalinda Jayatissa, dijo al parlamento el jueves que otro buque iraní ha ingresado en la zona económica exclusiva de Sri Lanka, un área más allá de sus aguas territoriales inmediatas donde tiene derechos sobre los recursos naturales.

Jayatissa no ofreció más detalles sobre el buque ni sobre el número de personas a bordo. Señaló que el gobierno intentaba “minimizar la pérdida de vidas y salvaguardar la paz regional”, pero no dio más explicaciones.

Preguntas en India por el hundimiento

India ha considerado durante mucho tiempo al océano Índico como central para su seguridad, y su armada realiza patrullajes y ejercicios multinacionales de forma regular para proteger rutas marítimas clave utilizadas para el comercio mundial y los envíos de energía. También ha buscado tradicionalmente mantener un cuidadoso equilibrio diplomático en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que pone el acento en la diplomacia y el diálogo.

Sin embargo, líderes de la oposición india cuestionaron el jueves la falta de respuesta del gobierno ante el incidente, al afirmar que el hundimiento tan cerca del vecindario marítimo de India ameritaba un pronunciamiento oficial.

El partido opositor Congreso Nacional arremetió contra lo que calificó como el “silencio” del gobierno del primer ministro Narendra Modi.

“El conflicto ha llegado a nuestro patio trasero, con un buque de guerra iraní hundido en el océano Índico. Sin embargo, el primer ministro no ha dicho nada”, denunció Rahul Gandhi, líder opositor, en una publicación en X.

Kanwal Sibal, exdiplomático que se desempeñó como secretario de Exteriores de India de 2002 a 2003, escribió en X que India estaba “lejos de ser políticamente o militarmente responsable del ataque de Estados Unidos”, pero que su “responsabilidad está en un plano moral y humano”.

“Estados Unidos ha ignorado las sensibilidades de India. El buque estaba en estas aguas por invitación de India”, declaró Sibal.

Saaliq reportó desde Nueva Delhi. El corresponsal Bharatha Mallawarachi en Colombo, Sri Lanka, contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.