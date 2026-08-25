La Guardia Nacional de Luisiana termina despliegue en Nueva Orleans tras 8 meses de actividad

La Guardia Nacional de Luisiana está en proceso de poner fin a su despliegue de ocho meses patrullando las calles de Nueva Orleans, y las tropas serán retiradas de la ciudad antes de que termine el mes.

Los 120 efectivos restantes realizaron su último patrullaje el lunes y tienen previsto concluir su misión en la ciudad el 31 de agosto, informó el teniente coronel Noel Collins, portavoz de la Guardia.

A finales de diciembre, se desplegaron 350 efectivos en la ciudad para reforzar la seguridad pública en el Barrio Francés como parte de un fuerte dispositivo de seguridad para las celebraciones de Año Nuevo, un año después de que un ataque contra personas que festejaban en Bourbon Street dejara 14 muertos. Aunque inicialmente estaba previsto que las tropas se retiraran de la ciudad tras las festividades de Mardi Gras en febrero, el despliegue se redujo en tamaño y se extendió hasta agosto.

El despliegue, solicitado por el gobernador republicano Jeff Landry, fue autorizado por el presidente Donald Trump las tras misiones de alto perfil de la Guardia Nacional que su administración puso en marcha el año pasado en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Washington y Memphis, Tennessee. Pero la presencia de tropas de la Guardia Nacional no era inusual en Nueva Orleans, donde ya se habían desplegado efectivos brevemente para reforzar la seguridad del Super Bowl y del Mardi Gras a principios de ese año.

Según la Guardia Nacional de Luisiana, las tropas realizaron más de 4.000 patrullajes y ayudaron a las fuerzas del orden en 171 arrestos. Estuvieron presentes principalmente en el histórico Barrio Francés de la ciudad, un punto turístico muy concurrido.

La alcaldesa demócrata Helena Moreno, que inicialmente se opuso al despliegue de la Guardia Nacional, manifestó en un comunicado que estaba “increíblemente agradecida a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Luisiana”.

El gobernador de Luisiana, un firme aliado de Trump, sostuvo que la presencia de las tropas había mejorado la seguridad en la ciudad.

“Esta misión, aunque temporal, proporcionó a nuestros grandiosos soldados un entrenamiento de preparación que de otro modo no habrían tenido”, expresó Landry en un comunicado facilitado por la Guardia Nacional.

El crimen violento en Nueva Orleans ha ido disminuyendo durante varios años en paralelo con las tendencias nacionales, según datos recopilados por el departamento de policía de la ciudad.

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Brook es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.