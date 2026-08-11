Una socialista democrática intenta imponerse al candidato elegido por el aparato del partido, quien reactivó su campaña después de que otro aspirante destacado se retirara el martes en la caótica primaria demócrata de Wisconsin para gobernador.

El ganador avanzará para enfrentarse al congresista republicano Tom Tiffany en noviembre, en una contienda abierta que podría poner a prueba los límites del atractivo de los progresistas en un estado clave en disputa.

Los demócratas esperan capitalizar los bajos índices de aprobación del presidente Donald Trump en un estado que él ganó en 2016 y 2024 para mantener el control de la oficina del gobernador y dar la vuelta a ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, con el fin de obtener el control total del gobierno estatal de Wisconsin por primera vez desde 2010.

En otras contiendas, Michael Alfonso, yerno de 26 años del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, intenta ganar una primaria de cinco candidatos por el antiguo escaño de su suegro en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y la demócrata Rebecca Cooke busca salir victoriosa de la primaria para forzar una revancha con el congresista republicano Derrick Van Orden en el distrito parlamentario más disputado y estrechamente dividido del estado.

Socialista democrática sacude la contienda en Wisconsin, impulsada por un movimiento nacional

Francesca Hong, madre soltera y ex cocinera de línea, es una socialista democrática que ha conectado con el enojo demócrata hacia el sector dominante del partido y el movimiento “Make America Great Again” (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”) de Trump.

La candidata, de 37 años, conocida por salpicar sus declaraciones con palabrotas y por apoyarse en un perfil en redes sociales atrevido y a veces humorístico, entusiasmó al ala liberal del partido. Hong pidió guarderías y atención médica gratuitas y una moratoria a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial. Pero también hizo frente a su apoyo pasado a retirar fondos a la policía, al afirmar, en el único debate de la contienda, que no respaldaría recortar el financiamiento de las fuerzas del orden.

También recibió críticas por publicaciones antiguas en redes sociales en las que pedía cancelar el Día de Acción de Gracias porque “deberíamos dejar de celebrar el colonialismo” y descalificaba el Día de San Valentín como “otro día en que el capitalismo te dice cómo mostrar amor”.

Desde entonces, Hong ha restado importancia a esas publicaciones, al decir que eran su intento de hacer bromas.

Dan Jakubek, simpatizante de Hong, de 44 años y residente de Marshall, desestimó las preocupaciones por las declaraciones pasadas de la candidata y sostuvo que su mensaje sobre el costo de vida está calando en distintas generaciones.

“Nunca había visto a tantos jóvenes, recién salidos de la secundaria, estudiantes universitarios, tan entusiasmados con el cambio”, manifestó.

Los demócratas del aparato partidista temían que una victoria de Hong facilitara el triunfo de Tiffany en noviembre, ya que su plataforma sería más difícil de vender entre votantes moderados e independientes, que son cruciales en el estado pendular conocido por márgenes electorales ínfimos.

El gobernador Tony Evers respaldó al ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, al afirmar que es quien tiene más posibilidades de derrotar a Tiffany en noviembre.

Crowley les dijo a sus simpatizantes en un mitin la noche del domingo que deben unirse después de la primaria para vencer a Tiffany.

“Nuestro objetivo final es asegurarnos de que no haya un extremista MAGA ocupando la oficina del gobernador”, declaró Crowley.

Hong indicó que recibiría con agrado el apoyo de Evers después de la primaria.

“Tenemos que unirnos para derrotar a Tom Tiffany”, expresó el lunes.

El demócrata David Zimmerman, un profesor jubilado de ingeniería industrial de 79 años en Madison, votó por Crowley el martes. Comentó que la posibilidad de que Hong derrote a Tiffany en noviembre “me preocupa mucho”, pero que votaría por ella si resulta nominada.

“Creo que va a tener problemas para ganar”, señaló.

Otra votante de Crowley, Julie Martinson, de 69 años, empleada bancaria de Madison, también dijo que le preocupaba que Hong pudiera ganar la elección general. Pero también pronosticó que los demócratas se unirán para apoyarla.

“No hay razón para que no podamos unirnos en torno a ella y meterla ahí”, afirmó.

Hong fue la primera estadounidense de origen asiático elegida para la Asamblea estatal en 2020. Busca convertirse en la primera mujer gobernadora de Wisconsin y en la primera gobernadora estadounidense de origen asiático. Crowley sería el primer gobernador negro del estado.

Candidatos se retiran y reincorporan en la caótica primaria demócrata

La decisión de Evers de no buscar un tercer mandato creó una contienda abierta por la gobernación que, al inicio, hizo que siete demócratas presentaran su candidatura.

La vicegobernadora Sara Rodriguez parecía estar avanzando para consolidar el apoyo demócrata del sector dominante en julio, pero se retiró a mediados de mes en medio de un escándalo de financiamiento de campaña. Eso llevó a Crowley —quien se había retirado una semana antes y había respaldado a Rodriguez— a volver a la contienda, esta vez con el apoyo de Evers.

El ex vicegobernador Mandela Barnes, a quien se consideraba uno de los primeros favoritos tras casi derrotar al senador republicano Ron Johnson en 2022, se retiró a menos de dos semanas de la elección en medio de cuestionamientos sobre conducta inapropiada.

El yerno de Sean Duffy busca recuperar el antiguo distrito parlamentario de su suegro

Alfonso busca convertirse en el miembro más joven del Congreso si gana el 7mo Distrito Parlamentario de Wisconsin, un escaño que su suegro ocupó durante nueve años antes de renunciar en 2019.

Consiguió el respaldo de Trump, quien lo calificó como un “guerrero MAGA”, para diferenciarlo del resto del grupo, que también incluye a Kevin Hermening, simpatizante de Trump y veterano operador republicano en el distrito.

Trump participó en un mitin telefónico en favor de Alfonso la noche del lunes y lo describió como “un joven fantástico que va a ser una estrella en Washington”. Fue el segundo evento que Trump encabezó para Alfonso durante la primaria.

La candidatura de Alfonso provocó críticas de algunos líderes republicanos veteranos del distrito, quienes dijeron que era demasiado joven e inexperto para el cargo, especialmente en comparación con Hermening.

La demócrata Cooke busca repetir contienda contra el congresista Derrick Van Orden

Cooke, ex recaudadora de fondos demócrata y propietaria de una pequeña empresa, enfrenta un desafío de la ex presidenta del Concejo Municipal de Eau Claire, Emily Berge, en el 3er Distrito Parlamentario de Wisconsin. Berge llevó a cabo una campaña insurgente y de desventaja frente a Cooke, quien era más conocida y contaba con mejor financiamiento.

Cooke perdió por un estrecho margen ante Van Orden en 2024 y también se postuló en 2022, pero ese año perdió en la primaria demócrata.

Van Orden es uno de los mayores simpatizantes de Trump, pero enfrentará una dura campaña de reelección en un distrito estrechamente dividido, en un año en el que los índices de aprobación de Trump son bajos en Wisconsin

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.