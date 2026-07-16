Patricia Lockwood gana Premio Gabe Hudson por novela oscura y cómica sobre COVID-19

La aclamada autora Patricia Lockwood es la ganadora de este año del Premio Gabe Hudson, un reconocimiento de 10.000 dólares que lleva el nombre del fallecido autor, educador y editor, y que se otorga a obras de ficción que demuestran “humor, patetismo y una profunda comprensión de la Estados Unidos contemporánea”.

Se citó a Lockwood por “Will There Ever Be Another You”, una novela oscura y cómica sobre el colapso de una mujer en medio de la pandemia de COVID-19.

“Las frases y los pasajes nos deslumbran con belleza o nos dejan tambaleándonos de risa", señalan los jueces en su fallo. "Hay tanto dolor en el libro y, sin embargo, no hay autocompasión; en su lugar, hay una maravillosa conciencia de sí misma sobre lo ridículo que es ser humano”.

El Premio Hudson se estableció en 2024 por su madre, Sanchia Semere, y lo administra la editorial McSweeney's. Hudson, quien murió en 2023 a los 52 años, era conocido y admirado por obras de ficción como “Dear Mr. President”, por su trabajo como editor general en McSweeney's y por sus años como profesor en la Universidad Yonsei, en Corea, entre otras instituciones.

Otros libros de Lockwood incluyen “Priestdaddy”, ganador en 2018 del Premio James Thurber de Humor Estadounidense, y la novela “No One Is Talking About This”, finalista del Premio Booker en 2021. Lockwood señaló en un comunicado que difundió el jueves que sentía afinidad con Hudson, aunque nunca se conocieron.

“Fue un ciudadano literario verdaderamente generoso, con una trayectoria rica: un escritor de relatos divertidos y demoledores, un novelista inventivo, alguien que animó a los demás", dijo Lockwood. "Fue marine, como mi hermano, y profesor en Corea del Sur, en el mismo barrio donde creció mi esposo”.