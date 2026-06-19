Barack y Michelle Obama sorprenden a los primeros visitantes de su nuevo centro presidencial

El expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama sorprendieron a los primeros 100 visitantes que cruzaron las puertas del nuevo Centro Presidencial Obama, al saludarlos personalmente el viernes.

Los Obama, acompañados por el ex presentador de “Reading Rainbow”, LeVar Burton, también leyeron “Where the Wild Things Are” (“Donde viven los monstruos”) a 25 escolares en la sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago ubicada dentro del centro. Cuando el expresidente leyó la frase de Maurice Sendak sobre ser “rey de todas las cosas salvajes”, Michelle Obama intervino con: “Aunque no había reyes”, lo que provocó aplausos.

Más tarde, los atónitos invitados estrecharon la mano de los Obama con el telón de fondo de una colorida pintura de más de 11 metros (38 pies) de altura que muestra un mapa de Chicago que se extiende hasta el techo, inspirada en el poema de 1914 de Carl Sandburg sobre la ciudad: “tempestuosa, recia, pendenciera, Ciudad de los Grandes Hombros”.

“Fue perfecto. Fue genial”, dijo Houefa Agassounon, de 18 años y originaria de Chicago, tras la sorpresiva visita de los Obama. “Literalmente estaba llorando. Pedí un abrazo y todo”.

El año pasado, escribió una carta a la Fundación Obama para preguntar si podía estar allí cuando abriera. Señaló que conocer a los Obama fue un extra.

“Esto es simplemente lo mejor de mis 18 años de vida”, expresó.

La apertura coincide con la celebración del Día de la Emancipación y se produjo después de una ceremonia de inauguración repleta de estrellas, en la que los Obama pronunciaron encendidos discursos ante un público compuesto por tres expresidentes, sus ex primeras damas y una larga lista de políticos, celebridades de primer nivel, músicos, atletas y otras personas. Miles de personas más se sumaron a la transmisión en vivo desde un parque cercano.

Se prevé un fin de semana de actividades para el extenso recinto, ubicado en el South Side de Chicago, cerca de donde los Obama vivieron y donde él inició su carrera política. Se encuentra junto al Museo Griffin de Ciencia e Industria, en el parque a orillas del lago, y no lejos de la Universidad de Chicago.

Las entradas para el público general están agotadas hasta finales de noviembre. Pero quienes tuvieron la suerte de conseguirlas para el primer día recibieron la inesperada emoción de conocer a los propios Obama.

El recinto incluye un imponente museo que abarca los ámbitos político y personal del primer presidente y la primera dama negros del país, mientras que los espacios públicos incluyen una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago, un parque infantil y un centro deportivo, canchas de baloncesto y un área de picnic con parrillas.

El diseño de la torre busca representar cuatro manos que se unen en solidaridad. Envolviendo uno de sus lados hay letras mayúsculas de concreto de 1,5 metros (5 pies) de altura, con un fragmento del discurso que Obama pronunció en 2015 para conmemorar el 50mo aniversario de la marcha de Selma a Montgomery. Su primera frase: “Ustedes son Estados Unidos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.