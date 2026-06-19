Banco afroestadounidense lanza tarjeta de débito para apoyar a madres solteras en pobreza

Uno de los pocos bancos de propiedad afroestadounidense en Estados Unidos presenta una tarjeta de débito destinada a ayudar a salir de la pobreza a madres solteras que habitan viviendas subvencionadas por el gobierno.

A partir del viernes, para celebrar el Día de la Emancipación, el Redemption Bank ofrecerá la tarjeta de débito Bank King Card que hará una donación por cada cuenta abierta a organizaciones sin fines de lucro que canalizarán los fondos hacia familias necesitadas.

“La Bank King Card representa un nuevo modelo de banca regenerativa que comienza al invertir en madres que están a unos pocos y esperanzadores dólares de romper el ciclo de la pobreza, y abrir las bóvedas de oportunidades de Estados Unidos que han permanecido cerradas para demasiadas personas durante demasiado tiempo”, afirmó Ashley Bell, presidente del consejo y director ejecutivo de Redemption Holding Co.

En un informe publicado en 2026 por el Urban Institute y el Jeremiah Program se indica que los hogares encabezados por madres solteras enfrentan dificultades generalizadas tanto económicas como de atención.

El Redemption Bank, con sede en Holladay, Utah, indicó que pretende realizar donaciones de monto fijo en función de la apertura de nuevas cuentas de la Bank King Card. Según el banco, el monto será determinado anualmente por la junta directiva de la institución y no se basará en el importe de las compras realizadas con la tarjeta.

Las organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios de transferencias directas de efectivo solicitarían subvenciones a través de una fundación creada para garantizar que el dinero llegue a quienes más lo necesitan.

“Lo que hemos visto es que estos programas de pago directo han sido un impulso para salir de la pobreza para mujeres en todo el país, entre ellas, muchas mujeres de color”, afirmó Bell.

Cada dólar ayuda

Según Chastity Lord, presidenta y directora ejecutiva del Jeremiah Program, que trabaja para mejorar la movilidad económica de las madres solteras, el dinero entregado directamente a madres y niños necesitados se destina prácticamente en su totalidad a cubrir bienes o servicios necesarios.

Pero también hace mucho más, añadió.

“Aporta dignidad”, afirmó. “Garantiza el aprendizaje en verano, sin dejar a los niños en casa. Mejora la nutrición. Permite que la madre tome decisiones poderosas que benefician a sus hijos y a sus familias, en lugar de tomar decisiones solo para sobrevivir”.

Un programa piloto a través de Ohio Mother’s Trust canalizó 500 dólares al mes durante un año a 32 madres solteras en el área de Columbus, Ohio.

Para Juanita Amakor, de Columbus, el dinero que recibió a través de Ohio Mother’s Trust le permitió ponerse al día con las facturas y pagar el alquiler.

“Es el margen de respiro que te da, saber que viene algo extra. Alivia mucha ansiedad”, afirmó Amakor, de 36 años y madre de una niña de 7. “Esta ayuda sirve mucho, aunque se para algo tan pequeño como poder llevar a mi hija al supermercado, a la tienda de ropa”.

En Michigan, Rx Kids otorga a las mujeres una asignación única de 1.500 dólares durante el embarazo, seguida de 500 dólares al mes durante los primeros meses del bebé. Los 1.500 dólares pueden usarse para alimentación, atención prenatal, alquiler, cunas u otras necesidades. El estipendio mensual de 500 dólares puede gastarse en fórmula para bebés, pañales o cuidado infantil.

Kinea Wright y su familia recibieron fondos a través del programa Rx Kids en Flint. Les ayudó con algunas facturas, con pañales para su hija recién nacida y con otras necesidades, especialmente después de que su esposo resultó herido en un accidente con un montacargas.

“Al principio, (el dinero) se guardó para solventar alguna emergencia”, afirmó Wright, de 46 años. “No sabía que esa emergencia llegaría antes de lo que pensábamos. Fue una bendición disfrazada”.

Conexión con el Día de la Emancipación

Hace un año, Redemption Holding Co. completó la adquisición de Holladay Bank & Trust, con sede en Utah, la primera vez que un banco pasó a ser propiedad de un grupo de inversión liderado por personas negras en el oeste de Estados Unidos.

En ese momento, Redemption Bank tenía unos 65 millones de dólares en activos. Se enfoca principalmente en préstamos comerciales y créditos para pequeñas empresas. Bernice A. King, la hija menor del reverendo Martin Luther King Jr., es cofundadora y vicepresidenta sénior del banco.

“La oportunidad económica debe ser práctica, accesible y estar arraigada en las necesidades de las familias”, señaló King. “Bank King Card es una forma innovadora de apoyar ese trabajo. Genera una oportunidad práctica para que las personas alineen sus decisiones financieras con sus valores, al tiempo que apoyan a madres, niños y familias que trabajan por una estabilidad a largo plazo”.

Se espera que, más adelante, se presente una tarjeta de crédito Bank King Card, con tasas de interés limitadas al 12%.

El anuncio de la Bank King Card coincide con la celebración del Día de la Emancipación, que también marca el primer aniversario de la adquisición de Holladay Bank & Trust por parte de Redemption.

El Día de la Emancipación, conocido en Estados Unidos como Juneteenth, que combina las palabras en inglés “June” (junio) y “nineteenth” (diecinueve), conmemora la fecha de 1865 en la que las personas esclavizadas de Galveston, Texas, se enteraron de que habían sido liberadas. Ocurrió dos años después de la Proclamación de Emancipación del presidente Abraham Lincoln. En 2021, el presidente Joe Biden lo designó como día feriado federal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.