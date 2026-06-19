Policía en Bali frustra intento de vender 21 tortugas protegidas; arrestan a sospechoso

Las autoridades de la isla turística indonesia de Bali frustraron un intento la semana pasada de comerciar ilegalmente 21 tortugas marinas verdes protegidas, informó la policía el viernes.

La policía de Bali incautó los animales vivos durante una redada en la costa de Pegametan de la isla el 10 de junio, después que residentes locales reportaran una presunta actividad de comercio ilegal de tortugas en la zona, según Nanang Pri Hasmojo, jefe de aplicación de la ley de la fuerza.

La policía arrestó a un hombre de 67 años identificado únicamente por sus iniciales, KS, sospechoso de almacenar los animales protegidos antes que fueran distribuidos para su venta.

Durante el interrogatorio inicial, la policía indicó que el sospechoso dijo a los investigadores que las tortugas habían sido enviadas por un asociado desde aguas cercanas a Madura, una isla de la provincia de Java Oriental. Presuntamente recibió los animales en la playa, donde otro hombre debía recogerlos para revenderlos.

“Seguimos investigando el caso y buscando a otros sospechosos involucrados en la red”, señaló Hasmojo. Agregó que el sospechoso ha sido acusado en virtud de las leyes de protección de la vida silvestre de Indonesia y enfrenta hasta 15 años de prisión y multas significativas si es declarado culpable.

Las especies de tortugas en Indonesia están protegidas legalmente en virtud de leyes de conservación y pesca desde 1990. Un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente de 2018 aclaró aún más las protecciones para las seis especies de tortugas marinas que se encuentran en las aguas del país. Otras regulaciones gubernamentales también prohíben su comercio.

La caza furtiva de huevos de tortuga por parte de comunidades locales y redes criminales organizadas es un factor clave de una crisis global que ha llevado a seis de las siete especies de tortugas marinas del mundo a categorías de amenaza, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Un estudio de 2022 realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, publicado en Global Change Biology, estimó que más de 1,1 millones de tortugas marinas fueron asesinadas entre 1990 y 2020, en gran medida para satisfacer la demanda de carne, supuestos afrodisíacos y su uso en prácticas tradicionales y espirituales.

Según el estudio, la tortuga verde, conocida científicamente como “Chelonia mydas”, representó el 56% de las muertes de tortugas marinas en el periodo de 30 años hasta 2020.

Bali llegó a ser un importante centro del tráfico de tortuga verde, impulsado en parte por el uso histórico de carne de tortuga en ofrendas del hinduismo balinés, la religión predominante en la isla de unos 4,5 millones de habitantes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.