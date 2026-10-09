Autoridades saudíes reportan tres muertos en ataques a aeropuerto de Riad reivindicados por hutíes

Tres ciudadanos saudíes murieron, incluido un piloto de la aerolínea nacional, y varias personas más “de diferentes nacionalidades” resultaron heridas en los ataques dirigidos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, y un avión de Saudia Airlines, informó el viernes la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí.

La ofensiva del jueves fue la más letal en Arabia Saudí desde que Riad y fuerzas aliadas en el vecino Yemen lanzaron el fin de semana pasado una importante campaña militar contra los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

También supuso una importante escalada en el último frente en la guerra con Irán, que ha alterado los mercados internacionales y el precio del petróleo.

Los hutíes se atribuyen el ataque

El primer ataque del jueves por la tarde tuvo como objetivo instalaciones del aeropuerto, mientras que el segundo alcanzó a la aeronave, explicó el comunicado saudí. No identificó a los responsables, aunque los hutíes dijeron que habían atacado el aeropuerto con un misil balístico.

Entre los fallecidos estaba el capitán Hamoud Ali Alkalthami, dijo el Grupo Saudia en un comunicado. Parecía ser el primer ataque confirmado contra la aerolínea nacional saudí desde el inicio de la nueva ofensiva. En otra nota, el Grupo Saudia indicó que una de sus aeronaves resultó dañada mientras estaba en tierra y sin pasajeros a bordo.

De acuerdo con el comunicado de la agencia de aviación, las lesiones reportadas en ciudadanos y residentes de diferentes nacionalidades "iban de leves a graves”. El del Grupo Saudia indicó además que la actividad operativa en el aeropuerto había vuelto a la normalidad a las seis de la tarde del jueves, horas después del incidente.

Por su parte, la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes dijo que destruyó tres plataformas de lanzamiento de cohetes utilizadas por los rebeldes para amenazar la seguridad regional.

El aeropuerto de Riad, objeto de repetidos ataques

El aeropuerto en la capital saudí ha sido objeto de múltiples ataques en los últimos días. Los hutíes advirtieron esta semana a las aerolíneas de todo el mundo “por última vez” sobre las posibles consecuencias de operar en el espacio aéreo saudí, que calificaron de escenario para sus operaciones militares.

El miércoles, funcionarios saudíes reportaron que ataques a los aeropuertos de Riad y Abha reivindicados por los hutíes se habían cobrado la vida de tres personas.

Arabia Saudí está sufriendo una cantidad cada vez mayor de ataques por parte de los hutíes, quienes a principios de año declararon un bloqueo a los saudíes en respuesta al que se les había impuesto a ellos.

El reino ha recurrido a sus aliados en busca de apoyo, incluido Estados Unidos. Las autoridades apuntaron que la asistencia de Washington incluyó intercambio de información de inteligencia, identificación de objetivos y planificación para la última ofensiva.

La nueva campaña contra los hutíes tiene como objetivo recuperar el territorio que los rebeldes tomaron hace un mes a lo largo de la costa occidental del mar Rojo de Yemen y en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. La presencia de los rebeldes en Bab el-Mandeb plantea una amenaza para una alternativa clave a la navegación comercial por el estrecho de Ormuz, donde el tráfico se ha reducido debido a los ataques de Irán a mercantes.

Ahora, la aviación regional es también una preocupación cada vez mayor. Cientos de vuelos con origen y destino en Riad fueron cancelados el jueves, de acuerdo con la web de seguimiento FlightAware.

La embajada de India dijo más tarde que Air India suspendió sus operaciones hasta el sábado, mientras que el Grupo Lufthansa indicó que sus aerolíneas dejarán de volar a Riad hasta el 16 de octubre. Y una alerta de seguridad de la embajada de Estados Unidos el miércoles sostuvo que los ciudadanos deberían estar al tanto de posibles cierres del espacio aéreo.

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Anna informó desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.