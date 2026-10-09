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Huracán Simón podría ganar intensidad en su avance hacia la costa del Pacífico de México

TORMENTAS-PACÍFICO
TORMENTAS-PACÍFICO (NOAA)

El huracán Simón se dirigía el viernes hacia la costa mexicana del Pacífico y se preveía que se intensificara considerablemente.

En Estados Unidos, los meteorólogos emitieron una alerta de huracán para zonas de la costa central y suroeste, donde se esperaban vientos huracanados en un plazo de 36 horas.

Simón tenía vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros/hora (75 mph) a primera hora del viernes y se desplazaba hacia el noroeste a 7 km/h (5 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

Se espera que el huracán de categoría 1 gire hacia el norte a primera hora del sábado y se acerque a la costa. De acuerdo con las previsiones, Simón se intensificará rápidamente y podría alcanzar la categoría 4 antes de tocar tierra. Los huracanes de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson tienen vientos máximos sostenidos de 210-250 km/h (130-156 mph).

Simón se encontraba centrado a unos 355 kms (220 millas) al sur de Manzanillo y a 525 kms (325 millas) al sur-sureste de Cabo Corrientes.

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Podrían darse condiciones de tormenta tropical a lo largo de la costa más tarde el viernes.

Simón podría arrojar lluvias torrenciales que podrían causar inundaciones y deslaves. Los meteorólogos estadounidenses indicaron que podrían caer entre 20 y 38 centímetros (8 a 15 pulgadas) de lluvia en el suroeste de México, con zonas aisladas que recibirían hasta 63 cms (25 pulgadas).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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