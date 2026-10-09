Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Skip to content

Tormenta Simón alcanza fuerza de huracán en el Pacífico mexicano

TORMENTAS-PACÍFICO
TORMENTAS-PACÍFICO (AP)

La tormenta tropical Simón se ha fortalecido y se ha convertido en un huracán en el Pacífico, informó el jueves el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta se encontraba a unos 380 kilómetros (235 millas) al sur de la ciudad portuaria de Manzanillo, en el oeste de México.

Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 120 km/h (75 mph). Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 9 km/h (6 mph). Se prevé que vire hacia el noroeste a primera hora del viernes y hacia el norte el sábado.

Los meteorólogos señalan que se prevé que el núcleo de la tormenta se acerque a la costa del suroeste y del centro-oeste de México el sábado. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in