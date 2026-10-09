Tormenta Simón alcanza fuerza de huracán en el Pacífico mexicano

La tormenta tropical Simón se ha fortalecido y se ha convertido en un huracán en el Pacífico, informó el jueves el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta se encontraba a unos 380 kilómetros (235 millas) al sur de la ciudad portuaria de Manzanillo, en el oeste de México.

Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 120 km/h (75 mph). Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 9 km/h (6 mph). Se prevé que vire hacia el noroeste a primera hora del viernes y hacia el norte el sábado.

Los meteorólogos señalan que se prevé que el núcleo de la tormenta se acerque a la costa del suroeste y del centro-oeste de México el sábado. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.