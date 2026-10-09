El Arco del Triunfo de Trump enfrenta nueva demanda del condado de Arlington, Virginia

La Junta del Condado de Arlington, en el estado de Virginia, presentó una demanda el jueves para oponerse a la construcción del Arco del Triunfo, con lo que se convirtió en el primer organismo gubernamental en emprender acciones legales contra el monumento planeado por el presidente estadounidense Donald Trump.

La demanda, presentada en el Distrito Este de Virginia, criticó la rapidez con la que ha avanzado el proyecto previsto para el Memorial Circle sin pasar por el proceso completo de revisión.

“La Agencia de Parques Nacionales, el organismo responsable de los proyectos en terrenos de parques nacionales como el Memorial Circle, avanza a toda velocidad hacia una construcción que alterará el terreno”, señala la demanda. “Aunque el organismo ha afirmado que aún no se ha tomado una decisión final para construir el arco y sostiene que participa en un proceso ordinario de toma de decisiones, ese proceso apresurado parece ser un pretexto diseñado para apuntalar las justificaciones para construir el arco de acuerdo con las reiteradas órdenes del presidente”.

La demanda solicita que se detenga “el ritmo febril del organismo hacia la construcción del arco” para garantizar que se cumplan los requisitos de la Ley Nacional de Política Ambiental y que se realicen los análisis y las pruebas correspondientes.

“La Junta del Condado de Arlington ha presentado esta demanda porque nuestra comunidad es la que más tiene que perder con este atroz e ilegal proyecto propuesto”, comentó el presidente de la Junta del Condado de Arlington, Matt de Ferranti, en un comunicado. Añadió que el condado ha actuado de buena fe en el proceso de revisión haciendo señalamientos sobre los “impactos negativos graves, singulares y de amplio alcance” que el proyecto tendrá sobre el condado y sus residentes, sólo para ver que se les ignora.

El condado está siendo representado en la demanda por el grupo de defensa legal Democracy Forward.

La Casa Blanca y el Departamento del Interior no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

La demanda se presenta apenas un día después de que la presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, Sara Nelson, manifestara su preocupación de que el arco de 76 metros (250 pies) agrava múltiples problemas de seguridad que, según indicó, no se han abordado desde un accidente ocurrido en enero de 2025 sobre el río Potomac, que dejó 67 muertos. Nelson también cuestionó el plan de Trump de convertir el arco en “un complejo militar de primera categoría” capaz de albergar drones y francotiradores, además de almacenar municiones.

Aunque el arco ha recibido una aprobación inicial de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos miembros fueron todos designados por Trump, un grupo de tres veteranos y un historiador de arquitectura demandó al gobierno federal en un tribunal de Washington, D.C., con el argumento de que el proyecto necesita la aprobación del Congreso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.