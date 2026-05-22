Taiwán dice que EEUU no le notificó una pausa en la venta de armas por 14.000 millones de dólares

Taiwán no ha sido notificado de ninguna pausa en una venta de armas —valorada en 14.000 millones de dólares— prevista entre Estados Unidos y la isla autogobernada, manifestó un funcionario gubernamental el viernes, después de que el secretario interino de la Marina estadounidense declaró a un comité del Senado en Washington que algunas ventas militares al extranjero se estaban retrasando para garantizar que las fuerzas armadas tengan suficiente munición para la guerra con Irán.

Pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sembrara dudas sobre la continuidad de las ventas de armas a Taiwán —que China reclama como parte de su territorio—, el secretario interino de la Marina, Hung Cao, señaló el jueves que las ventas se reanudarían cuando el gobierno lo considere apropiado.

“En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de que tenemos las municiones que necesitamos para ‘Furia Épica’”, declaró Cao ante el subcomité de Defensa de Asignaciones Presupuestarias del Senado, en referencia al nombre que la Casa Blanca dio a la operación en Irán. “Las ventas militares al extranjero continuarán cuando la administración lo considere necesario”.

Las autoridades taiwanesas han visto los reportes, “pero actualmente no hay información sobre ningún ajuste que Estados Unidos vaya a hacer a esta venta de armas”, afirmó el viernes la portavoz presidencial taiwanesa Karen Kuo, preguntada por los comentarios de Cao.

China considera a Taiwán una provincia separatista que debe quedar bajo su control, por la fuerza si fuese necesario. Igual que otros países que mantienen lazos diplomáticos formales con Beijing, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como nación, pero Washington sigue siendo su principal respaldo y su mayor proveedor de armas.

El gobierno republicano de Trump autorizó en diciembre un paquete de armas valorado en 11.000 millones de dólares para Taipéi, pero aún no se ha materializado. Legisladores estadounidenses aprobaron también en enero una venta de armas separada de 14.000 millones de dólares a Taipéi, aunque el acuerdo no puede seguir adelante hasta que Trump lo presente formalmente ante el Congreso de Estados Unidos.

En una entrevista con Fox News la semana pasada, durante su viaje de regreso a Estados Unidos tras visitar Beijing, Trump dijo que las ventas de armas a Taiwán son “una muy buena baza de negociación” en las gestiones entre Washington y China.

El presidentede Taiwán, Lai Ching-te, señaló el miércoles, coincidiendo con su segundo aniversario en el cargo, que si tuviera la oportunidad le diría a Trump que continúe con las ventas de armas a Estados Unidos, algo que calificó de esencial para la paz.

China advierte a EEUU sobre Taiwán

Consultado sobre los comentarios de Cao, el voceo del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que “la oposición de China a la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán es consistente, clara y firme”.

La semana pasada, durante la visita de Trump, el presidente chino, Xi Jinping, lanzó una advertencia contundente y le dijo que la “cuestión de Taiwán” es el asunto más importante en las relaciones entre Washington y Beijing, y que ambas naciones podrían “tener choques e incluso conflictos” si el tema no se gestiona de forma adecuada.

Trump declaró después a reporteros que necesitaba hablar con la persona que dirige Taiwán, sin mencionar a Lai por su nombre, a quien Beijing considera un separatista.

Es probable que unas conversaciones entre Trump y Lai enfurezcan a China, que suele responder con dureza a las visitas a Taiwán de políticos estadounidenses.

Kuo, la portavoz presidencial taiwanesa, indicó el viernes que no había más información sobre un posible diálogo entre Lai y Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.