Arabia Saudí ejecuta a 2 bangladesíes por "actos indecentes" y más noticias de Oriente Medio

Arabia Saudí afirma que ha ejecutado a dos ciudadanos bangladesíes por “actos indecentes” dentro de una mezquita en La Meca. Bangladesh indica que no fue informado de las ejecuciones con antelación.

Mientras tanto, la policía israelí ha detenido a 10 sospechosos en relación con una ola de violencia de colonos, que incluyó agresiones contra una periodista estadounidense y diplomáticos europeos en el territorio ocupado de Cisjordania durante el fin de semana.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el lunes.

Arabia Saudí ejecuta a 2 bangladesíes

Arabia Saudí ha ejecutado a dos ciudadanos bangladesíes después de que fueran condenados por cometer actos indecentes en una mezquita de la ciudad santa musulmana de La Meca.

Bangladesh señaló que no fue informado antes de que se llevaran a cabo las sentencias y ha solicitado información a Arabia Saudí.

El Ministerio del Interior saudí informó que los bangladesíes, un hombre y una mujer, fueron ejecutados el miércoles después de que el máximo tribunal confirmara sus condenas a muerte y un decreto real autorizara las ejecuciones.

El comunicado indicó que fueron ejecutados debido a “la gravedad y seriedad de sus acciones al violar la santidad tanto del tiempo como del lugar”. El ministerio no dio más detalles.

La funcionaria del Ministerio de Exteriores de Bangladesh Shama Obaed manifestó que su ministerio ha enviado una carta al gobierno saudí solicitando “información detallada”.

Las autoridades saudíes también ejecutaron el sábado a cinco ciudadanos saudíes que fueron condenados por cargos relacionados con el terrorismo, señaló el ministerio.

El ministerio indicó que los hombres fueron acusados de unirse a un grupo terrorista extranjero, abrir fuego contra las fuerzas de seguridad, posesión de armas y financiar ataques terroristas dentro de Arabia Saudí.

Arabia Saudí es uno de los países del mundo que más recurre a la pena de muerte, con 356 ejecuciones en 2025, sólo por detrás de China e Irán, según Amnistía Internacional.

En lo que va de año, el reino ha ejecutado a más de 170 personas, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

Israel detiene a 10 sospechosos tras violencia de colonos

La policía israelí informó de 10 sospechosos detenidos el lunes tras una serie de ataques violentos de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada que provocó fuertes críticas internacionales contra Israel.

La policía israelí no identificó a los sospechosos ni sus papeles en los ataques, que también tuvieron como objetivo a la fotógrafa del Washington Post Heidi Levine y a diplomáticos europeos. Los ataques se produjeron en medio de un repunte de la violencia de colonos durante la cosecha anual de aceitunas.

Levine fue golpeada el viernes por una multitud de colonos jóvenes en la aldea de Abu Falah, que le rompieron varias costillas y vértebras. Un día después, colonos enmascarados atacaron a un grupo de diplomáticos europeos y a otras personas que visitaban la aldea cristiana de Taybeh.

La violencia de colonos ha aumentado en los últimos años, y grupos de derechos humanos afirman que los agresores rara vez son detenidos o castigados por ataques contra palestinos. Irán responderá con contundencia a nuevos ataques de Estados Unidos, dice un funcionario Un asesor del líder supremo Mojtaba Khamenei afirma que Irán responderá con contundencia ante cualquier ataque renovado de Estados Unidos.

El político conservador Mohammad Mokhber sostuvo que Irán atacaría a “nueve países” si bases iraníes o instalaciones “petroquímicas” volvieran a ser atacadas.

“Si quieren golpear una base, tenemos que golpear las bases de nueve países”, declaró el lunes en comentarios grabados publicados por Tasnim, una agencia de noticias semioficial cercana a la Guardia Revolucionaria.

El informe no mencionó cuáles serían esos nueve países.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.