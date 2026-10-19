Rebeldes hutíes atacan un campamento del gobierno en el sur de Yemen y matan al menos a 20 personas

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán atacaron un campamento militar de las fuerzas gubernamentales en el sur de Yemen el lunes y mataron al menos a 20 soldados, según informaron dos funcionarios militares yemeníes.

Los rebeldes lanzaron misiles balísticos contra el campamento militar de al-Alam, en la provincia sureña de Shabwa, en un ataque que también dejó al menos dos docenas de soldados heridos, indicaron.

Los funcionarios militares del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.