Alberta vota sobre su independencia mientras Carney trata de mantener unido a Canadá

Los votantes de la provincia canadiense de Alberta, rica en petróleo, decidirán el lunes si inician un proceso que podría conducir a la independencia, poniendo a prueba la unidad nacional mientras la guerra comercial del presidente Donald Trump y sus amenazas de convertir a Canadá en el 51º estado han unido a los canadienses en torno a su país.

La votación del lunes no es un referéndum directo sobre la independencia. Alberta, donde se encuentran la mayoría de las reservas probadas de petróleo de Canadá —las cuartas más grandes del mundo—, decidirá si sigue siendo una provincia o si inicia el proceso legal hacia un futuro referéndum sobre la separación.

Más de 1,35 millones de habitantes de Alberta, o el 43% de los votantes habilitados, emitieron votos anticipados o especiales antes del referéndum del lunes, muy por encima de los 810.000 que votaron por adelantado en las elecciones provinciales de 2023.

Pero incluso si los habitantes de Alberta rechazan la propuesta, los líderes separatistas sostienen que el movimiento que transformó una causa marginal en una fuerza de la política provincial no va a desaparecer.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, instó a los habitantes de Alberta a no dar por sentado el resultado y pidió un desenlace contundente al concluir dos días de campaña en su provincia natal.

“Voten como si el futuro de Canadá dependiera de ello, porque depende”, dijo Carney el viernes en un mitin a favor de Canadá en Edmonton, donde creció.

La votación también se produce mientras Alberta se recupera de un incendio mortal ocurrido el fin de semana en la Base de las Fuerzas Canadienses Wainwright, que mató a cuatro militates e hirió a 39 personas, incluidas 19 en estado crítico, durante un entrenamiento militar. Carney lo calificó como una de las peores tragedias en tiempos de paz para las fuerzas armadas de Canadá en territorio nacional y ordenó que las banderas ondearan a media asta en todo el país.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, quien convocó la consulta pese a oponerse a la independencia, citó recientemente una encuesta que mostraba apenas un 22% de apoyo a la separación, una cifra que, según ella, seguía siendo demasiado alta.

Las multitudes estallan cuando Carney habla de EEUU

Los mayores vítores que recibió Carney en actos en Calgary y Edmonton se produjeron cuando habló de diversificar el comercio de Canadá para reducir su dependencia de Estados Unidos. En ambos eventos, el público estalló en aplausos, lo que subraya cómo la guerra comercial de Trump y sus amenazas de anexión han alimentado el nacionalismo canadiense incluso en la tradicionalmente conservadora Alberta.

Carney se ha convertido en una figura inusualmente popular en la conservadora Alberta, donde los primeros ministros progresistas han enfrentado durante mucho tiempo resentimiento por las políticas energéticas federales.

Carney ha adoptado un enfoque más favorable a la energía, al respaldar un oleoducto propuesto hacia la costa del Pacífico y al unirse a Smith en una muestra de unidad contra la independencia.

Carney advirtió que el referéndum llega en el “peor momento posible” e instó a los habitantes de Alberta a no usar su voto únicamente para enviar un mensaje a Ottawa.

Smith, quien chocó con frecuencia con Justin Trudeau, elogió a Carney por mejorar las relaciones.

“Creo que en lo que podemos coincidir es en que hemos tenido un cambio real en los últimos 18 meses”, afirmó Smith el viernes.

Smith se opone a la separación

Smith convocó un referéndum al que se opone, reflejando la presión de activistas separatistas dentro de su gobernante Partido Conservador Unido (UCP, por sus siglas en inglés), quienes ayudaron a llevarla al poder. Algunos de esos activistas contribuyeron a sacar del cargo al ex primer ministro provincial Jason Kenney en 2022.

Kenney señaló que el separatismo tradicionalmente había sido una causa marginal, y que los partidos independentistas por lo general atraían apenas el 1% o el 2% de los votos. Indicó que la pandemia movilizó a activistas enojados por las restricciones de salud pública y la autoridad del gobierno.

El líder separatista Jeff Rath dijo que los mandatos federales de vacunación contra el COVID-19 lo empujaron hacia la independencia, mientras que Tanya Clemens, copresidenta de Let Alberta Decide, afirmó que las restricciones de la pandemia impulsaron la organización política. Keith Wilson, el otro copresidente del grupo, fue el abogado principal del convoy de camioneros de 2022 que paralizó durante semanas el centro de Ottawa en una protesta contra los mandatos de vacunación y otras restricciones por el COVID-19.

Las quejas de Alberta se centran en las políticas energéticas

Wilson sostiene que las quejas de Alberta son más profundas. Con gran parte de la población de Canadá concentrada en Ontario y Quebec, dijo, los gobiernos progresistas pueden ganar elecciones sin un apoyo significativo en Alberta, lo que deja a la provincia vulnerable a políticas federales a las que se opone su industria energética.

Wilson argumenta que el oleoducto propuesto Pacific Link por Carney ilustra la disfunción, al afirmar que las restricciones federales han desalentado la inversión privada y podrían hacer que los contribuyentes terminen financiando el proyecto.

Wilson rechaza que Alberta se convierta en un estado estadounidense.

“No tengo ningún interés en sustituir a un amo, que gobierna el futuro de mis hijos, que está en Ottawa, por uno nuevo que esté en Washington”, afirmó.

Otros líderes separatistas han buscado contacto con el gobierno de Trump. Rath y otros defensores de la independencia se reunieron tres veces con funcionarios del Departamento de Estado en Washington para hablar sobre el futuro de Alberta.

El jefe Sheldon Sunshine, de la Nación Cree de Sturgeon Lake, dijo que Alberta no puede abandonar Canadá sin el consentimiento de las Primeras Naciones, citando tratados anteriores a la provincia. Afirmó que su nación seguiría siendo parte de Canadá incluso si los habitantes de Alberta votaran por la independencia.

Sunshine condenó las reuniones de líderes separatistas con funcionarios estadounidenses.

“Es absolutamente traicionero para el pueblo de Canadá, para el pueblo de Alberta”, declaró Sunshine.

Los separatistas ven éxito incluso sin victoria

Wilson dijo que la campaña de la votación había generado una discusión sin precedentes sobre el lugar de Alberta en Canadá.

“Creo que ya hemos alcanzado el éxito cuando miras la participación electoral. La gente está involucrada y está hablando de este tema a un nivel que históricamente no tiene precedentes”, comentó Wilson.

Rath dijo que estaría encantado si el 30% de los habitantes de Alberta votara por iniciar el proceso de separación, incluso sin mayoría. Quiere que Smith sea apartada como líder del UCP y afirmó que el partido podría fracturarse, lo que potencialmente crearía un nuevo partido político a favor de la independencia.

El debate sobre la separación podría durar más que la votación del lunes

Algunos habitantes de Alberta esperan que la votación del lunes ponga fin al debate en lugar de iniciar una prolongada lucha por la independencia como la de Quebec.

Dave Malka, un trabajador del gobierno de Edmonton de 59 años que asistió el domingo a un mitin a favor de Canadá, criticó gastar dinero en lo que llamó un “referéndum sobre un referéndum” cuando esos fondos podrían haberse destinado a la atención médica.

Ante las amenazas de Trump a Canadá, dijo Malka, “parece que está ocurriendo en el peor momento posible, cuando deberíamos estar unidos; en cambio, estamos peleando entre nosotros”.

Malka espera un rechazo contundente, pero teme que los separatistas no se rindan. “Esto es sólo el comienzo del Armagedón de la separación, por decirlo de alguna manera. Este es su punto de partida”, añadió.

Jake Graham, de 35 años y residente de Calgary, asistió a los actos de Carney con pantalones de hoja de arce y una chaqueta de hockey de Canadá. Espera que una votación contundente zanje el asunto.

“Espero que esto aplaste esto por mucho tiempo y que quede claro y sea decisivo, que estos murmullos desaparezcan por un tiempo y que podamos ser un Canadá unido”, afirmó Graham.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.