La policía israelí detiene a 10 personas tras ataques de colonos a periodista y diplomáticos

La policía israelí dijo haber detenido a 10 personas el lunes en relación con una ola de violencia de colonos que incluyó ataques contra una periodista extranjera y diplomáticos europeos en la Cisjordania ocupada durante el fin de semana.

Israel había recibido fuertes críticas internacionales por los ataques. La policía israelí no identificó a los sospechosos ni precisó sus papeles en los ataques, que ocurrieron en medio de un repunte de la violencia de colonos durante la temporada anual de cosecha de aceitunas de campesinos palestinos.

El viernes, la fotógrafa del Washington Post Heidi Levine fue golpeada por una multitud de jóvenes colonos, que le rompieron varias costillas y vértebras en la aldea de Abu Falah. También fue sometida a una cirugía en un dedo que estuvo a punto de ser seccionado y se recupera de lo que parecían ser heridas de arma blanca en la parte inferior del cuerpo, que requirieron puntos de sutura.

Al día siguiente, colonos enmascarados atacaron a un grupo de diplomáticos europeos y a otras personas que visitaban la aldea cristiana de Taybeh.

La violencia de colonos se ha disparado en los últimos años, y grupos de derechos humanos afirman que los agresores rara vez son arrestados o castigados por ataques contra palestinos.

Desde su cama de hospital, Levine dijo el domingo que se sentía “conmocionada e insultada” de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hubiera puesto en duda el ataque —presenciado por una multitud de personas— al calificarlo de “presunto”.

El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, condenó el ataque, que tachó de “un acto de terrorismo despreciable cometido por cobardes enmascarados” y sostuvo que deberían pasar años en prisión. El presidente de Israel y varios políticos de la oposición también se pronunciaron contra el ataque.

El ataque contra los diplomáticos fue dirigido contra el cónsul general de Bélgica, diplomáticos franceses y polacos y representantes católicos.

“La impunidad de los colonos violentos debe terminar”, declaró después el ministro belga de Exteriores, Maxime Prevot.

La policía israelí indicó que ha estado recopilando pruebas y declaraciones de testigos desde los ataques del fin de semana. Los sospechosos fueron trasladados para ser interrogados. Señalaron que la agencia de seguridad interna Shin Bet, la fuerza paramilitar de la policía fronteriza y el ejército israelí participaron en la investigación.

La policía afirmó que la operación del lunes también apuntó a personas sospechosas de violar órdenes militares que declaraban una zona militar cerrada y de cometer delitos relacionados con construcciones ilegales. Indicaron que incautaron varios vehículos y objetos que vinculan a los sospechosos con los presuntos delitos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.