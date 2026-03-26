AP califica los ataques de Israel a Líbano como una invasión: ¿qué significa esto y por qué importa?

The Associated Press ahora califica las acciones militares de Israel en el sur de Líbano como una invasión.

Israel ha enviado a miles de soldados a través de la frontera hacia Líbano, y las fuerzas israelíes y combatientes de Hezbollah se han enfrentado en la zona desde hace por lo menos tres semanas.

¿Qué cambió?

Funcionarios israelíes, incluido el ministro de Defensa, aseguraron que quieren tomar el control de toda el área al sur del río Litani —a unos 30 kilómetros (20 millas) al norte de la frontera— y que no se permitirá el regreso de libaneses desplazados hasta que Israel haya determinado que su frontera norte es segura.

Israel ocupó buena parte de esa zona entre 1982 y 2000, después de invadir el sur de Líbano durante la guerra civil del país.

El ejército informó que desplegó a una nueva unidad a Líbano el jueves, la cual se suma a los miles de soldados que han sido enviados al sur del país desde que estalló la guerra. Las fuerzas israelíes se niegan a revelar el número de efectivos que fueron desplegados el jueves ni el total de soldados en territorio libanés.

¿Qué dicen las dos partes?

Funcionarios libaneses afirman que Israel ha violado la soberanía de Líbano y busca ocupar territorio libanés.

Israel afirma que sus acciones son defensivas y tienen como objetivo impedir que Hezbollah dispare misiles hacia el norte de Israel. Hezbollah lanzó una andanada de proyectiles a través de la frontera un par de días después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, los primeros ataques del grupo político-militar libanés hacia territorio israelí en un año. Israel también señala que quiere expulsar a Hezbollah de la zona.

¿Qué es lo que la AP toma en consideración?

Al igual que en conflictos anteriores, periodistas de la AP tomaron en cuenta varios factores antes de tomar la decisión: La ampliación del alcance de un ataque, incluido cuántas tropas o divisiones participaron y durante cuánto tiempo han estado combatiendo; si las acciones tienen como objetivo apoderarse de territorio o desplazar a quienes viven en la zona; si se trata de una medida ofensiva o defensiva; y la magnitud de las bajas y los daños.

Palabras como “incursión” o “ataque” también son aceptables.

Israel ha invadido Líbano cuatro veces en los últimos 50 años: en 1978, 1982, 2006 y 2024.

¿Por qué es importante?

Es importante usar el lenguaje correcto para describir acciones militares entre naciones soberanas.

A veces ocurre un ataque unilateral sin que haya acciones posteriores, o se da inicio a un conflicto que no escala. Usar “guerra” para describir esas situaciones podría restarle importancia a la palabra. Luego, cuando estalla una guerra real, la gente podría no comprender su significado. Del mismo modo, decir que un país ha “invadido” a otro significa algo distinto que simplemente atacarlo. Si no han entrado tropas, no es una invasión.

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Para más orientación sobre el lenguaje relacionado con el conflicto en Oriente Medio, consulte la Guía temática de la AP sobre la guerra en Oriente Medio, la cual se encuentra publicada en el sitio web de AP Stylebook y se actualiza con regularidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.