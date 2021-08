Se ha publicado un clip de audio del gobernador caído en desgracia Andrew Cuomo cantando a un ayudante, en el que se le oye canturrear “¿Me quieres?” por teléfono.

El clip es una grabación de una llamada telefónica entre el gobernador de Nueva York y Charlotte Bennett, una de las tres mujeres que acusaron al gobernador de Nueva York de acoso sexual.

Fue publicada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que la incluyó en una nota a pie de página de un demoledor informe sobre la conducta del gobernador.

El informe, publicado el martes, afirmaba que “el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a múltiples mujeres y al hacerlo violó la ley federal y estatal”.

En el clip de audio, se oye a Bennett llamando y diciendo: “Soy Charlotte”, a lo que Cuomo responde “Ok” antes de empezar a cantar “Are you ready?” con la melodía de Do You Love Me de The Contours.

Le dice que no conoce la canción porque es anterior a su época, antes de cantar “Do you love me, do you care?” mientras Bennett se ríe torpemente.

Bennett, de 25 años, trabajó anteriormente como ayudante del gobernador de Nueva York. Trabajó como asistente ejecutiva y asesora de política sanitaria en su administración, antes de dejarla en noviembre de 2020.

Acusó a Cuomo de haberla acosado sexualmente durante el tiempo que trabajó para su oficina.

Leer más: Gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, según una investigación

Bennett declaró a The New York Times que el gobernador, de 63 años, le hizo preguntas sobre su vida sexual, incluyendo si tenía relaciones sexuales con hombres mayores, entre otros incidentes que la dejaron sintiéndose “horriblemente incómoda y asustada”.

El informe del fiscal general concluye que Cuomo acosó sexualmente a al menos a 11 mujeres y tomó represalias contra una ex empleada que se quejó públicamente de su conducta.

La oficina de James señaló que no había sanciones específicas relacionadas con el informe.