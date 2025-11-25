Algunas familias "adoptan" pavos para el Día de Acción de Gracias en lugar de comerlos

"Gus", el pavo, ha pasado la semana de Acción de Gracias de manera muy diferente a la de millones de otros pavos menos afortunados en Estados Unidos.

Mientras recorre un extenso santuario para animales en las llanuras de Colorado, se detiene cada pocos pasos para recibir las caricias, abrazos, e incluso besos, de algunos los empleados del lugar. Gus llegó al santuario en 2023, después de que recibió el indulto del gobernador.

"¿Qué es lo que estás pensando? ¿Quieres acurrucarte hoy?", le pregunta Lanette Cook, gerente de educación y participación en el Santuario para Animales Luvin Arms, en Erie.

Gus es parte de un creciente número de pavos que están siendo "adoptados" en lugar de convertirse en el platillo principal de la cena de Acción de Gracias.

Cada vez más santuarios de aves de corral en todo el país comienzan a promover esta versión alternativa del Día de Acción de Gracias, en la que las familias "adoptan" pavos y donan dinero para su cuidado. A cambio, reciben fotos, certificados y, a veces, incluso visitas personales con las aves.

El objetivo: salvar a algunos cuantos de los millones de pavos que son sacrificados en esta época del año, muchos de los cuales son criados en lo que los defensores de los derechos de los animales aseguran que se tratan de condiciones inhumanas en granjas industriales.

En Luvin Arms, una donación de 25 dólares viene con un certificado, una fotografía y una visita virtual o presencial, explicó Kelly Nix, su directora ejecutiva. Desde el lanzamiento del programa en 2022, el santuario --ubicado a unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de Denver, ha duplicado su número de patrocinadores cada año. Y este año están en camino de alcanzar su meta de 18.000 dólares, dijo.

En el sitio web de Luvin Arms se muestran fotografías de Gus y otros pavos, junto con una descripción de su personalidad (¡Gus es muy hablador!) como parte de su programa de patrocinio de pavos, el cual alienta a la población a hacer donaciones en beneficio de las aves durante el Día de Acción de Gracias y, tal vez, replantear sus tradiciones festivas.

Los fondos han ayudado a financiar una ampliación del área de pastoreo al aire libre de los pavos, junto con su alimentación y el rescate de más pavos. Los donativos también ayudan a cubrir los gastos veterinarios, que a veces pueden alcanzar los miles de dólares debido a las complicaciones médicas que sufren algunas de las aves que provienen de granjas industriales, las cuales los crían para alcanzar un gran tamaño en poco tiempo, destacó Nix. En estado natural, los pavos tienden a vivir un promedio de 3 o 4 años, según la National Wild Turkey Federation.

Pero el santuario asegura que el programa va más allá de los pavos o el dinero. También hay un importante factor educativo, que incluye las condiciones en las granjas industriales, y el hecho de que los pavos son más que centros de mesa.

"Incluso si te hace detenerte y pensar dos veces en lo que estás a punto de hacer", dijo Nix. "O que pienses, 'wow, esta es la vida de un ser que es capaz de sentir', para nosotros ese es el inicio de una conversación".

Se cree que Farm Sanctuary --con instalaciones en Nueva York y California-- fue el primero en lanzar este tipo de programas de adopción de pavos en 1986. Gene Baur, su presidente y cofundador, dijo que en un principio el público estaba confundido sobre el programa y el concepto de rescatar animales de granja.

En las casi cuatro décadas desde entonces, el santuario ha rescatado a miles de pavos. Y el público no sólo ha captado el concepto, sino que con el paso de los años ha donado cientos de miles de dólares, subrayó Baur.

"Crecemos con ciertas tradiciones. Pero sólo porque algo sea una tradición no significa que deba seguir siendo una tradición", destacó.

La familia de Lizzie Parra ha estado adoptando un pavo de la organización desde 2021, cuando visitaron un santuario en Pittsburgh y uno de los pavos los siguió, aparentemente desesperado por ser parte de su grupo de turistas.

Ella, su esposo y su hijo de 11 años son veganos y, por lo tanto, el pavo nunca es parte del menú del Día de Acción de Gracias. Pero Parra señaló que el programa de adopción les da la oportunidad de ayudar a salvar pavos mientras crean conciencia.

"Esta es sólo una oportunidad para que les digamos a la gente que pueden, al menos por una comida, tomar la misma decisión compasiva", declaró.

Barn Sanctuary ha tenido un programa similar desde 2023 en Chelsea, Michigan. Chase DeBack, su coordinador de defensa, educación y participación, dijo que se trata de arrojar una luz más positiva sobre las aves y sus distintivas personalidades.

DeBack se refiere a algunos de los residentes de la organización como si fueran amigos cercanos: Lewis no es muy sociable. Sabrina y Hilda siempre están interesadas en lo que la gente trae al gallinero.

"Realmente queríamos destacar las personalidades únicas que tienen los pavos y lo amorosos y cariñosos que son con los humanos y entre ellos", dijo DeBack.

___

Golden informó desde Seattle.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.