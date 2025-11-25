Cómic encontrado en ático se convierte en el más caro de la historia

Una copia del primer número de Superman, hallado por tres hermanos en el ático de su difunta madre, se vendió por 9,12 millones de dólares este mes en una subasta en Texas, convirtiéndose, según la casa de subastas, en el cómic más caro de la historia.

El hallazgo ocurrió el año pasado en la residencia de su madre en San Francisco. Los hermanos encontraron el ejemplar en una caja de cartón, oculta bajo periódicos, polvo y telarañas, junto a otros cómics raros que la madre y su hermano coleccionaron antes de la Segunda Guerra Mundial.

Lon Allen, vicepresidente de cómics en Heritage Auctions, comentó que la madre había dicho a sus hijos sobre una valiosa colección, pero nunca la vieron hasta que, al vender la casa, buscaron reliquias. Los hermanos contactaron a la casa de subastas, lo que llevó a Allen a San Francisco para inspeccionar el Superman No. 1 y mostrarlo a expertos para su tasación.

open image in gallery La madre había dicho a sus hijos sobre una valiosa colección, pero nunca la vieron hasta que, al vender la casa. ( AP Foto/Tony Gutierrez )

“Estaba simplemente en un ático, dentro de una caja, podría haber sido desechado fácilmente, podría haber sido destruido de mil maneras distintas”, expresó Allen. “Mucha gente se emocionó porque es simplemente cada factor de coleccionismo que podrías desear, todo en uno”.

El cómic Superman No. 1, lanzado en 1939 por Detective Comics Inc., es una de las pocas copias conocidas que existen y que está en excelente estado. El Hombre de Acero fue el primer superhéroe en incorporarse en la cultura pop, lo que ayudó a aumentar el valor de la copia entre los coleccionistas, junto con su improbable historia de fondo, señaló Allen.

El récord anterior para el cómic más caro del mundo se estableció el año pasado, cuando un Action Comics No. 1, que presentó por primera vez a Superman al mundo como parte de una antología, se vendió por 6 millones de dólares. En 2022, otro Superman No. 1 se vendió por 5,3 millones de dólares.

Un pequeño anuncio interno en el cómic ayudó a los expertos a identificarlo como parte de la primera edición de 500.000 copias de Superman No. 1 jamás impresas. Allen estima que existen menos de 500 en la actualidad.

La copia no recibió ninguna protección especial, pero el clima fresco del norte de California ayudó a preservarla, dejándola con un lomo firme, colores vibrantes y esquinas nítidas, según un comunicado de Heritage Auctions, con sede en Dallas. La copia fue calificada con un 9.0 de 10 por la compañía de calificación de cómics CGC, lo que significa que solo tenía los más leves signos de desgaste y envejecimiento.

Al igual que el comprador del cómic, los tres hermanos, que tienen entre 50 y 60 años, pidieron no ser identificados debido a la ganancia inesperada, según la casa de subastas.

“Esta no es simplemente una historia de papel y tinta viejos”, señaló uno de los hermanos en un comunicado emitido por la casa de subastas. “Esto nunca se trató solo de un coleccionable. Es un testimonio de la memoria, la familia y las formas inesperadas en que el pasado encuentra su camino de regreso a nosotros”.