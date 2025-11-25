Niñas secuestradas en escuela en Nigeria han sido rescatadas, dice presidente del país

Las 24 estudiantes que fueron secuestradas en una escuela del noroeste de Nigeria la semana pasada han sido rescatadas, anunció el martes el presidente del país.

Un total de 25 niñas fueron secuestradas el 17 de noviembre de la Escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno en la ciudad de Maga, estado de Kebbi, pero una de ellas logró escapar el mismo día, dijo el director de la escuela. Las 24 restantes fueron rescatadas, según un comunicado del presidente Bola Tinubu, aunque no se dieron detalles sobre la misión de rescate.

“Me siento aliviado de que se hayan recuperado a las 24 niñas. Ahora, debemos, como cuestión de urgencia, poner más botas sobre el terreno en las áreas vulnerables para evitar más incidentes de secuestro”, dijo Tinubu según el comunicado.

El ataque en Kebbi fue uno de una serie de recientes secuestros masivos en Nigeria, entre ellos, una incursión realizada el viernes en la Escuela Saint Mary en el estado de Níger, en el centro-norte, en la que más de 300 estudiantes y personal de la escuela católica fueron secuestrados. Cincuenta estudiantes escaparon durante el fin de semana.

Musa Rabi Magaji, director de la escuela en Kebbi, principalmente musulmana, dijo a The Associated Press que todas las niñas habían sido liberadas pero que aún estaban bajo custodia de las autoridades. No tenía detalles inmediatos sobre su condición.

Abdulkarim Abdullahi, cuyas dos hijas de 12 y 13 años estaban entre las secuestradas, dijo que las autoridades le informaron que las niñas estaban siendo trasladadas a Birnin Kebbi, la capital del estado.

“Me emociona recibir la noticia de su libertad, los últimos días han sido difíciles para mí y mi familia, especialmente para su madre”, dijo Abdullahi en una entrevista telefónica. “Esperaré a ver qué dice el gobierno sobre su bienestar, pero no puedo esperar a verlas en buen estado de salud”.

Mientras tanto, 38 feligreses secuestrados durante un ataque mortal a una iglesia en el estado de Kwara, en el centro de Nigeria, han recuperado su libertad, dijo el gobernador de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, el domingo en un comunicado. Hombres armados atacaron la Iglesia Apostólica de Cristo en la ciudad de Eruku, Kwara, el 18 de noviembre, matando a dos personas y tomando a las demás como rehenes.

Ningún grupo se ha responsabilizado de los recientes secuestros, pero analistas y locales dicen que bandas de malhechores a menudo atacan escuelas, viajeros y habitantes de aldeas remotas realizando secuestros para pedir rescates. Las bandas han utilizado este delito como una forma de dominar comunidades remotas con poca presencia gubernamental y de seguridad.

Las autoridades afirman que los bandidos son en su mayoría antiguos pastores que han tomado las armas contra comunidades agrícolas tras enfrentarse entre ellos por los escasos recursos.

Los secuestros en escuelas han llegado a definir la inseguridad en la nación más poblada de África, y las bandas armadas a menudo consideran las escuelas como objetivos “estratégicos” para atraer más atención. Al menos 1.500 estudiantes han sido secuestrados en Nigeria desde el famoso secuestro de las niñas de Chibok hace más de una década, y muchos de los menores fueron liberados solo después de que se pagaron rescates.

Los secuestros ocurren mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que los cristianos están siendo perseguidos en Nigeria, aunque los ataques han afectado tanto a cristianos como a musulmanes.

Los arrestos son infrecuentes y los pagos de rescate son comunes en muchos de los puntos críticos en el norte de Nigeria.

Adetayo informó desde Lagos, Nigeria. Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.