La economía de China se acelera por exportaciones sólidas, pero persiste la debilidad interna

China indicó el lunes que su economía creció 4,5% en el trimestre de julio a septiembre en comparación con el año previo, impulsada por exportaciones sólidas, lo que la acerca a cumplir su objetivo oficial de crecimiento anual a medida que el 2026 se acerca a su fin y en un momento en que sus socios comerciales sienten una mayor urgencia por equilibrar sus déficits en el comercio con el país.

Los datos oficiales, mejores de lo esperado, se aceleraron frente al crecimiento interanual del 4,3% registrado en el trimestre de abril a junio, que fue la expansión más lenta en más de tres años.

Para el conjunto del año, los gobernantes chinos han fijado una meta de crecimiento de 4,5%-5%, por debajo de la expansión del 5% en 2025. Previamente este mes, el Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento económico de China para 2026 al 4,5%, apenas en el límite inferior del objetivo de Beijing.

La solidez en las exportaciones impulsa el crecimiento económico, pero persiste la debilidad interna

La cifra oficial principal de crecimiento se está convirtiendo en “un indicador cada vez peor de cómo se está desempeñando la economía en general”, señaló Max Zenglein, economista sénior para Asia-Pacífico de The Conference Board, un organismo independiente de investigación.

Eso se debe a que oculta “disparidades crecientes entre industrias, regiones y hogares”, explicó Zenglein. Beijing enfrenta disyuntivas difíciles, y gestionar los desequilibrios internos podría resultar más complicado que lidiar con las presiones externas, agregó.

La demanda interna de China se ha debilitado, lastrada por una caída de años en su mercado inmobiliario, lo cual ha reducido la riqueza de los hogares y ha elevado el ahorro.

Aun así, con las exportaciones fuertes como uno de los pocos puntos positivos, China va camino de superar el récord del año pasado de 1,2 billones de dólares de superávit comercial global, después de registrar un crecimiento del 36% en las exportaciones el mes pasado y acumular ya un superávit de 938.000 millones de dólares entre enero y septiembre.

Los aranceles elevados impuestos por Washington han golpeado parte del comercio bilateral entre Estados Unidos y China y han obligado a Beijing a buscar otros destinos, incluidos el sudeste asiático, América Latina y Europa. Las exportaciones de alta tecnología, tales como los semiconductores, y los automóviles —incluidos los vehículos híbridos y eléctricos— figuran entre los rubros que están impulsando el crecimiento exportador este año.

Mientras China persigue la autosuficiencia para ayudar a protegerse de los controles de exportación occidentales y de las incertidumbres comerciales, ha desarrollado enormes capacidades de manufactura interna en sectores como la energía solar y los vehículos eléctricos, que además reciben fuertes subsidios del gobierno. Pero la producción se incrementó rápidamente en un momento de consumo interno debilitado, por lo que muchos de estos bienes se envían a mercados extranjeros a precios competitivos.

Un modelo de crecimiento dependiente de las exportaciones y fuertemente impulsado por la tecnología ha mostrado una creación limitada de empleos y aumentos generalizados de ingresos, mientras siguen creciendo los riesgos de desplazamientos laborales impulsados por la inteligencia artificial, indicó Ecaterina Bigos, estratega sénior de mercados de BNP Paribas Asset Management, especializada en gestión de activos.

China enfrenta creciente presión de la UE para reequilibrar el comercio

Para muchos de sus socios comerciales, existe el temor de que sus industrias y economías internas enfrenten amenazas crecientes por el aumento de importaciones manufactureras chinas de menor costo.

“Es insostenible e inviable que la segunda economía más grande del mundo dependa de la demanda externa para apuntalar su propio crecimiento”, manifestó Eswar Prasad, profesor de economía y política comercial en la Universidad de Cornell.

A través de sus superávits comerciales persistentes y grandes, China “se ha convertido en un lastre para el crecimiento mundial, en lugar de un motor que arrastre al resto del mundo”, sostuvo Prasad.

La Unión Europea está entre quienes muestran impaciencia por reducir su desequilibrio comercial con China. El bloque de 27 países mantiene un déficit comercial con Beijing de más de 1.100 millones de dólares diarios.

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones chinas a la UE aumentaron 16%. Los países de la UE están sopesando aplicar más restricciones a China después de que la UE alcanzara un acuerdo con Biejing este mes para reducir aproximadamente a la mitad el número de importaciones de vehículos híbridos chinos durante los próximos años.

China puede trabajar con otros países en las disputas y quiere mantener su acceso a los mercados, indicó Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis. Con un acuerdo con la UE sobre autos híbridos, por ejemplo, China probablemente aún pueda vender más productos fabricados en su territorio a esas economías a más largo plazo, mientras evita un aumento generalizado de aranceles.

Pero incluso con acuerdos alcanzados entre China y la UE, “los desequilibrios comerciales serán difíciles de resolver rápidamente”, advirtió Lynn Song, economista en jefe para la Gran China del banco neerlandés ING.

Los responsables de políticas también sostienen que un yuan infravalorado —la moneda china— frente al dólar y el euro ha contribuido al creciente superávit comercial de China, aunque el banco central chino ha desestimado esas afirmaciones.

“Es probable que veamos una resistencia continua, un proteccionismo en aumento y una presión persistente de economías de todo el mundo para proteger sus industrias y empleos, especialmente en sectores de alto valor”, observó Bigos.

Beijing ha insistido en que no busca tener un gran superávit comercial. El gobernador del banco central de China, Pan Gongsheng, dijo que los países con déficits comerciales y los que tienen superávits comerciales deberían trabajar juntos y que China, como país responsable, se ha comprometido a ampliar la demanda interna.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.