Lula y Flávio Bolsonaro intercambian críticas en 1er debate antes del balotaje presidencial

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentaron por primera vez en un debate el domingo, a sólo unos días de la segunda vuelta del 25 de octubre por el máximo cargo del país. Intercambiaron pullas, acusaciones e insultos en una tensa transmisión por Band TV que duró cerca de dos horas.

Los analistas que esperaban que el mandatario en funciones y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro intentaran atraer a los pocos votantes indecisos quedaron decepcionados. Sus intercambios acalorados, que a menudo incluyeron a algunos de sus familiares como tema, en ocasiones fueron inaudibles, con poca discusión sobre sus planes para el futuro.

Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de la elección presidencial por 47% a 45%, y encuestas recientes dejan entrever que él y Lula —que aspira a su cuarto mandato no consecutivo—, están en una contienda muy reñida.

El ganador estará a cargo de la mayor economía de América Latina y de una población de 214 millones. Una victoria de Bolsonaro incrementaría la influencia de Estados Unidos en América Latina, ya que es aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Si Lula gana, Brasil mantendrá distancia de Washington y seguirá profundizando su relación con China.

Bolsonaro sostuvo que la economía de Brasil mejorará con sólo sacar a Lula del cargo y combatir la corrupción, mientras que el mandatario de 80 años defendió su gestión y sus iniciativas de asistencia social.

El momento más tenso del debate llegó cuando Lula desafió a Bolsonaro a que ambos sometan sus finanzas personales al escrutinio, para que las autoridades puedan determinar antes de la segunda vuelta si tienen transacciones sospechosas que deban ser explicadas.

Más temprano, decenas de miles de simpatizantes de los candidatos salieron a las calles de Sao Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades.

Bolsonaro y sus seguidores se concentraron en la principal arteria de Sao Paulo, la Avenida Paulista, con aliados clave presentes. Muchos también pedían la liberación de Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

Los simpatizantes de Lula se presentaron en la playa de Copacabana, en Río, en Brasilia y en otras 16 capitales estatales.

Por otro lado, la Policía Federal de Brasil le pidió al Supremo Tribunal Federal del país que abra una investigación contra Flávio Bolsonaro por una acusación de lavado de dinero que involucra a un abogado cercano a él.

El político de 45 años ya está bajo investigación por sus vínculos con Daniel Vorcaro, un exbanquero desacreditado que financió una película sobre la vida de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro niega haber cometido irregularidades en ambos casos.

Se ha programado otro debate presidencial para el viernes en TV Globo, la principal cadena de televisión de Brasil.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.