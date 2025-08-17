Air Canada anuncia que reanudará vuelos el domingo

Air Canada anunció que planea reanudar sus vuelos el domingo después de que el gobierno canadiense intervino y obligó a la aerolínea y a sus asistentes de vuelo en huelga a reanudar sus operaciones y someterse a un arbitraje.

La huelga dejó varados a más de 100.000 viajeros en todo el mundo durante la temporada vacacional de verano.

La aerolínea más grande del país señaló en un comunicado que los primeros vuelos se reanudarán el domingo por la noche, pero que tomará varios días para que sus operaciones vuelvan a la normalidad. Indicó que algunos vuelos serán cancelados durante los próximos siete a 10 días hasta que se estabilice el horario.

Menos de 12 horas después de que los empleados abandonaron sus puestos de trabajo, la ministra de Empleo Federal, Patty Hajdu, ordenó que los 10.000 asistentes de vuelo regresaran al trabajo, asegurando que no es el momento de correr riesgos con la economía y destacando los aranceles sin precedentes que Estados Unidos ha impuesto a Canadá. Hajdu remitió la interrupción laboral a la Junta de Relaciones Industriales de Canadá.

La aerolínea informó el domingo que la Junta de Relaciones Industriales de Canadá ha extendido el término del acuerdo colectivo existente hasta que un árbitro determine uno nuevo.

El paro a primeras horas del sábado afectó a unas 130.000 personas al día. Air Canada opera alrededor de 700 vuelos diarios.

Según cifras del proveedor de análisis de aviación Cirium, Air Canada había cancelado un total de 671 vuelos hasta la tarde del sábado, además de 199 el viernes. Otros 96 vuelos programados para el domingo ya habían sido suspendidos.

La enconada disputa contractual se intensificó el viernes cuando el sindicato rechazó la solicitud previa de Air Canada de entrar en arbitraje dirigido por el gobierno, el cual permite que un mediador externo decida los términos de un nuevo contrato.

Los asistentes de vuelo abandonaron sus puestos de trabajo alrededor de la 1 de la mañana del sábado. Al mismo tiempo, Air Canada dijo que comenzaría a bloquear el acceso de los asistentes de vuelo a los aeropuertos.

El año pasado, el gobierno obligó a los dos principales ferrocarriles del país a someterse a un arbitraje con su sindicato durante un paro laboral. El sindicato de los trabajadores ferroviarios presentó una demanda, argumentando que el gobierno elimina el poder de negociación de un sindicato.

El Consejo Empresarial de Canadá había instado al gobierno a imponer un arbitraje vinculante en este caso también. Por su parte, la Cámara de Comercio de Canadá aplaudió la intervención.

Hajdu sostuvo que el gobierno del Partido Liberal no está en contra de los sindicatos, asegurando que está claro que las dos partes están en un punto muerto.

Los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados serán elegibles para solicitar un reembolso completo a través del sitio web o la aplicación móvil de la aerolínea, según Air Canada.

La aerolínea dijo que también ofrecerá opciones de viaje alternativas a través de otras aerolíneas canadienses y extranjeras en la medida de lo posible. Sin embargo, advirtió que no podía garantizar una nueva reserva inmediata porque los vuelos en otras aerolíneas ya están llenos "debido al pico de viajes de verano".

Air Canada y el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos han estado en conversaciones contractuales durante unos ocho meses, pero aún no han llegado a un acuerdo tentativo.

Ambas partes han dicho que siguen muy alejadas en el tema de los pagos y el trabajo no remunerado que realizan los asistentes de vuelo cuando los aviones no están en el aire.

La última oferta de la aerolínea incluía un aumento del 38% en la compensación total, incluidos beneficios y pensiones, a repartirse durante cuatro años, que, según dijo, "habría hecho que nuestros asistentes de vuelo fueran los mejor remunerados en Canadá".

Pero el sindicato se opuso, diciendo que el aumento propuesto del 8% en el primer año no era suficiente debido a la inflación.