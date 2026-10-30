El voto anticipado se dispara en estados clave para el Senado de EEUU

La votación anticipada está superando de forma significativa a la de las últimas elecciones de mitad de mandato, ya que millones de estadounidenses más están emitiendo su voto por adelantado, y se registran aumentos particularmente marcados en estados con contiendas reñidas para el Senado, según un análisis de The Associated Press de datos de votación cinco días antes del día de las elecciones.

El repunte es especialmente pronunciado en Texas, donde los votantes decidirán contiendas para el Senado, la Cámara de Representantes y la gubernatura. Más de 6,3 millones de texanos habían votado de manera anticipada hasta el miércoles, comparados con 4,2 millones en el mismo punto hace cuatro años, lo que representa un aumento del 50%.

La votación anticipada también ha aumentado más del 30% respecto del mismo punto hace cuatro años en Maine, Michigan, Carolina del Norte y Kansas, estados con contiendas reñidas para el Senado. En Carolina del Sur, donde los votantes están eligiendo a un sucesor del fallecido senador republicano Lindsey Graham, la votación anticipada ha subido 83%.

Los datos corresponden a 5 días antes del día de las elecciones

Los datos, recopilados por la AP, ofrecen un vistazo a la participación de los votantes cinco días antes de una elección que determinará el control del Congreso y otras contiendas clave.

En todo el país, más de 43 millones de estadounidenses habían votado de manera anticipada en persona o habían devuelto boletas por correo, casi 10 millones más que en 2022. Las cifras abarcan 47 estados y Washington, D.C., en comparación con 48 estados y la capital del país hace cuatro años.

En los estados que proporcionan información sobre la afiliación partidista de los votantes, cerca de 6,8 millones de demócratas y 5,2 millones de republicanos han emitido su voto de manera anticipada. Esas cifras no incluyen a todos los votantes que han sufragado de manera anticipada a nivel nacional ni indican qué candidatos recibieron sus votos.

El aumento en la participación se produce mientras los votantes se preparan para decidir el control del Congreso, dos años después de que inició el segundo mandato del presidente Donald Trump, y mientras los republicanos controlan la Cámara de Representantes y el Senado.

La participación ha sido del tamaño de Texas

Los votantes han acudido en masa durante el periodo de dos semanas de votación anticipada presencial en Texas, que termina el viernes.

En el condado de Harris, que incluye Houston, 862.700 personas habían votado hasta el miércoles, comparadas con 564.500 en el mismo punto en 2022.

El repunte se da en un condado que en elecciones recientes ha votado de manera constante por los demócratas, aunque por márgenes variables. En 2024, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris derrotó a Trump por casi 6 puntos porcentuales en la contienda presidencial, mientras que el candidato demócrata al Senado Colin Allred ganó el condado por aproximadamente 11 puntos porcentuales sobre el senador republicano Ted Cruz.

Este año, el fiscal general republicano Ken Paxton se enfrenta al demócrata James Talarico en una contienda por el Senado muy seguida, mientras que el gobernador republicano Greg Abbott busca la reelección frente a la demócrata Gina Hinojosa.

Cientos de millones de dólares se han inyectado a la contienda por el Senado, mientras los republicanos luchan por defender un estado donde los demócratas no han ganado una elección estatal en más de tres décadas. Trump visitó Texas esta semana, su tercer viaje al estado en un mes.

La votación anticipada se dispara en estados clave para el Senado

Los republicanos están defendiendo una mayoría de 53-47 en el Senado en una elección de mitad de mandato en la que el mapa de estados en disputa se ha ampliado de manera significativa, y en la que los demócratas esperan dar la sorpresa en estados que durante mucho tiempo han favorecido a los republicanos.

En Carolina del Sur, donde Trump ganó por casi 18 puntos porcentuales en 2024, la votación anticipada se ha disparado 83% en comparación con el mismo punto en 2022. El estado tiene contiendas abiertas para la gubernatura y el Senado federal este año.

En Kansas, donde el senador republicano Roger Marshall se enfrenta al pastor metodista de una megaiglesia demócrata Adam Hamilton, la votación anticipada ha aumentado 34%, con aproximadamente 83.000 boletas más emitidas que en el mismo punto hace cuatro años.

Michigan y Maine, ambos con contiendas por el Senado muy seguidas, también están registrando aumentos.

En Maine, donde la senadora republicana Susan Collins se enfrenta al expresidente del Senado estatal, el demócrata Troy Jackson, la votación anticipada ha subido 44%. Michigan ha registrado aproximadamente 409.000 votos anticipados más que en el mismo punto en 2022, un aumento del 32%.

Los votantes de Michigan aprobaron la votación anticipada presencial en noviembre de 2022, lo que convierte a esta en la primera elección de medio mandato en la que está disponible en todo el estado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.