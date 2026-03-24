Afganistán libera a académico estadounidense que llevaba más de un año detenido

El gobierno talibán de Afganistán liberó el martes al académico estadounidense Dennis Coyle tras mantenerlo detenido durante más de un año con motivo del Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado islámico del Ramadán.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país indica que el investigador académico fue liberado en Kabul, la capital, tras un pedido de su familia y después de que la Corte Suprema del país “considerara suficiente su encarcelamiento previo”.

Coyle fue detenido en enero de 2025. Las autoridades afganas lo acusaron de violar leyes, aunque nunca especificaron cuáles.

El secretario de Estado Marco Rubio celebró la liberación.

“El presidente (Donald) Trump está comprometido a poner fin a las detenciones injustas en el extranjero: Dennis se une a más de 100 estadounidenses que han sido liberados en los últimos 15 meses bajo su segundo mandato en el cargo”, dijo Rubio en un comunicado. “Si bien este es un paso positivo por parte de los talibanes, queda más trabajo por hacer”, agregó .

A principios de este mes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de Afganistán como patrocinador de detenciones injustas, acusándolo de participar en “diplomacia de rehenes”. Afganistán, junto con Irán, son países que Washington acusa de detener a personas para lograr concesiones políticas. El gobierno afgano rechaza tales denuncias, afirmando que detiene a personas por violar leyes, no para canjearlas.

El Departamento de Estado declaró a principios de este mes que al parecer los talibanes retienen al menos a cuatro ciudadanos estadounidenses, incluido Coyle y Mahmood Habibi, un empresario afgano-estadounidense que trabajaba como contratista para una empresa de telecomunicaciones con sede en Kabul.

El FBI y la familia de Habibi han dicho que creen que fue llevado por fuerzas talibanes en 2022, pero las autoridades afganas niegan tenerlo.

El hermano de Habibi, Ahmad Habibi, celebró la liberación de Coyle, indicando en un comunicado que “esperamos que nuestra familia pronto tenga la misma sensación de alivio, cuando Mahmood sea devuelto a casa con nosotros”.

Rubio también mencionó a otro estadounidense, Paul Overby, quien figura en el sitio web de personas desaparecidas del FBI como desaparecido en la provincia oriental afgana de Khost a mediados de 2014 mientras realizaba investigaciones para un libro que estaba escribiendo.

“Todavía buscamos el regreso inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y todos los demás estadounidenses detenidos injustamente”, señaló Rubio. “Los talibanes deben poner fin a su práctica de diplomacia de rehenes”.

El ministro de Relaciones Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, apuntó que su país “no ha arrestado a ciudadanos de ningún país para lograr objetivos políticos”, según un comunicado difundido por el ministerio. Coyle, dijo, fue liberado “después de pasar por el proceso judicial como resultado de violar las leyes”.

Tanto Rubio como Muttaqi agradecieron a Emiratos Árabes Unidos por ayudar a mediar la liberación, y mencionaron que Qatar también había desempeñado un papel. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Muttaqi se reunió en Kabul con el exrepresentante estadounidense Zalmay Khalilzad antes de la liberación.

Afganistán liberó a Coyle “por razones humanitarias y de buena voluntad bajo la creencia que tales medidas pueden fortalecer el ambiente de confianza entre países”, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado, agregando que Kabul “también expresa la esperanza de que ambos países encuentren soluciones a los problemas restantes mediante el entendimiento y el diálogo constructivo en el futuro”.

Los talibanes tomaron el poder en Afganistán en 2021 tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses, casi 20 años después de que fueran expulsados del poder en una invasión liderada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre.

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Becatoros reportó desde Atenas y Tucker desde Washington DC

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.