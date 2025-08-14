Acusado de fingir su muerte para evitar cargos de violación, culpable de agresión sexual en Utah

Un hombre de Rhode Island acusado de fingir su muerte y huir de Estados Unidos para evadir cargos de violación fue declarado culpable el miércoles de agredir sexualmente a una exnovia en el primero de los dos juicios en su contra en Utah.

Un jurado del condado de Salt Lake encontró a Nicholas Rossi culpable de una violación en 2008 después de un juicio de tres días en el que declararon la demandante y sus padres. El veredicto llegó horas después de que Rossi, de 38 años, se negara a testificar en defensa propia. Será sentenciado el 20 de octubre y está previsto que en septiembre vuelva a sentarse en el banquillo por otro cargo de violación en el condado de Utah.

La violación en primer grado es un delito grave en Utah y conlleva una pena de entre cinco años y cadena perpetua, de acuerdo con el fiscal del condado de Salt Lake, Sim Gill.

“Estamos agradecidos con la sobreviviente en este caso por su disposición a dar un paso al frente, años después de que ocurriera el ataque”, apuntó Gill en un comunicado el miércoles por la noche. “Apreciamos su paciencia mientras trabajábamos para traer al acusado de regreso al condado de Salt Lake para que este juicio pudiera llevarse a cabo y ella pudiera obtener justicia. Se necesitó coraje y valentía para testificar y confrontar a su agresor para que rindiera cuentas”.

Las autoridades de Utah comenzaron a buscar a Rossi, cuyo nombre legal es Nicholas Alahverdian, cuando en 2018 fue identificado gracias a un kit de ADN para violaciones de hace una década. Fue uno de los miles de sospechosos de violación identificados y posteriormente acusados cuando el estado hizo un esfuerzo por resolver los casos pendientes relacionados con kits de violación.

Meses después de ser acusado en el condado de Utah, un obituario en internet afirmaba que Rossi había muerto el 29 de febrero de 2020, a causa de un linfoma no Hodgkin en fase terminal. Pero la policía de su estado natal, Rhode Island, su exabogado y una antigua familia de acogida, pusieron en duda su deceso. Fue arrestado en Escocia al año siguiente mientras recibía tratamiento por COVID-19 después de que el personal de un hospital en Glasgow reconociera sus característicos tatuajes gracias a un aviso de Interpol.

Rossi fue extraditado a Utah en enero de 2024 mientras insistía en que era un huérfano irlandés llamado Arthur Knight que estaba siendo incriminado. Los investigadores afirman que identificaron al menos una docena de alias utilizados por Rossi a lo largo de los años para evadir la captura.

Esta semana apareció en la corte en silla de ruedas, vestido con traje y corbata y usando un tanque de oxígeno.

Durante el juicio, la fiscalía describió a un hombre inteligente que utilizó sus encantos para aprovecharse de una joven vulnerable. Ella vivía con sus padres y se recuperaba de una lesión cerebral traumática cuando respondió a un anuncio personal que Rossi publicó en Craigslist. Comenzaron a salir y se comprometieron en apenas dos semanas.

El lunes, la mujer contó que él le pidió que pagara en sus citas, cubriera las reparaciones de su auto, le prestase 1.000 dólares para evitar el desahucio de su departamento y asumiese deudas para comprar sus anillos de compromiso. Poco después del compromiso, Rossi se volvió hostil y la violó en su dormitorio una noche después de que ella lo llevara a casa, declaró.

La mujer señaló que los comentarios despectivos de sus padres la convencieron de no acudir a la policía en ese momento. Se presentó ante las autoridades una década después, cuando lo vio en las noticias y se enteró de que estaba acusado de otra violación en el mismo año.

Los abogados de Rossi intentaron convencer al jurado de que su acusadora acumuló años de resentimiento después de que él la hiciera pagar todo en su relación de un mes, y alegaron que lo acusó de violación para vengarse de él años después, cuando estaba recibiendo atención mediática.

Los abogados de Rossi no respondieron a los correos electrónicos solicitando comentarios después del veredicto del miércoles por la noche.

Sin embargo, la mujer que denunció a Rossi en el caso del condado de Utah sí acudió a la policía en ese momento. El martes declaró acerca de su experiencia con Rossi, aunque él no será juzgado por ese cargo de violación hasta septiembre.

Rossi está acusado de atacar a la segunda mujer, otra exnovia, en su apartamento en Orem en septiembre de 2008 después de que ella fuera a recoger dinero que, según afirma, él le robó para comprar una computadora. Cuando la policía entrevistó inicialmente a Rossi, afirmó que fue la mujer quien lo violó y amenazó con matarlo.

Rossi creció en hogares de acogida en Rhode Island y había regresado allí antes de supuestamente fingir su muerte. Anteriormente, estaba buscado en el estado por no registrarse como delincuente sexual. El FBI apuntó que también enfrenta cargos por fraude en Ohio, donde fue condenado por cargos relacionados con delitos sexuales en 2008.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.