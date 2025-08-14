Melania Trump exige que Hunter Biden se retracte de declaraciones "obscenas" sobre Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, exigió que Hunter Biden se retracte de los comentarios que la vinculan con el traficante sexual Jeffrey Epstein y amenazó con entablar una demanda si el hijo del expresidente Joe Biden no lo hace.

Melania Trump está en desacuerdo con dos declaraciones que Biden hizo en una entrevista de hace unos días con el periodista británico Andrew Callaghan. Alegó que Epstein presentó a la primera dama al presidente Donald Trump.

Las declaraciones son falsas, difamatorias y "extremadamente obscenas", escribió el abogado de Melania Trump, Alejandro Brito, en una carta dirigida a Biden. Los comentarios de Biden se difundieron ampliamente en las redes sociales y fueron reportados por medios de comunicación de todo el mundo, causando que la primera dama "sufriera un daño financiero y reputacional abrumador", escribió.

Biden hizo los comentarios sobre Epstein durante una extensa entrevista en la que arremetió contra las "élites" y otras figuras del Partido Demócrata que, según él, socavaron a su padre antes de que se retirara de la campaña presidencial del año pasado.

"Epstein presentó a Melania con Trump. Las conexiones son tan amplias y profundas", dijo Biden en una de las declaraciones que la primera dama disputa. Biden atribuyó la afirmación al autor Michael Wolff, a quien Trump despreció en junio como un "reportero de tercera categoría". El mandatario ha acusado a Wolff de inventar historias para vender libros.

Las amenazas de la primera dama reflejan una de las estrategias favoritas de su esposo, quien ha utilizado agresivamente los litigios para atacar a los críticos. Las figuras públicas como los Trump enfrentan un alto estándar para tener éxito en una demanda por difamación.

El presidente y la primera dama han dicho durante mucho tiempo que se conocieron gracias a Paolo Zampolli, un agente de modelos y quien los presentó en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York en 1998.

La carta está fechada el 6 de agosto y fue reportada el miércoles por Fox News Digital.

Abbe Lowell, un abogado que ha representado a Biden en sus casos penales y a quien está dirigida la carta de Brito, no había respondido a una solicitud de comentarios hasta el miércoles por la noche.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.