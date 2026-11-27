El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está abusando del proceso de jurado investigador en un intento por averiguar la identidad de usuarios de redes sociales que critican de forma anónima sus tácticas migratorias, señalan abogados de derechos civiles en un escrito presentado ante un tribunal federal el viernes.

Una demanda colectiva federal, respaldada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), intenta obtener una orden judicial que les prohíba al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) llevar a cabo una “investigación de mala fe” que viola el derecho a la libertad de expresión que tienen las personas anónimas, el cual está garantizado por la Primera Enmienda constitucional.

El alcance de la investigación sigue siendo un misterio, pero la ACLU sostiene que abogados del gobierno han emitido decenas de citaciones de un jurado investigador para intentar identificar a críticos y proporcionar su información personal a investigadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Abogados de la ACLU demandaron en nombre de cuatro usuarios de redes sociales no identificados, pidiéndole al tribunal de distrito en Washington que bloquee citaciones con las que se busca obtener información de cuentas de usuarios de empresas de redes sociales, entre ellas Meta, Bluesky y X, anteriormente llamada Twitter. El magistrado presidente James Boasberg ordenó el miércoles que se levantara el secreto del caso de la ACLU.

Boasberg programó una audiencia el 6 de enero para escuchar los argumentos sobre la solicitud de la ACLU de que se emita una orden judicial preliminar contra el gobierno. Éste tiene hasta el 14 de diciembre para responder por escrito a las acusaciones de la ACLU.

Portavoces del DHS y de la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro en Washington no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. En la demanda de la ACLU, Pirro, el secretario de Justicia, Todd Blanche, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, figuran como demandados.

Los abogados de la ACLU señalan que la oficina de Pirro ha utilizado el término “Investigación 18” para describir los empeños por identificar y obtener la información personal.

“La investigación”, dice la ACLU, “es una maniobra de búsqueda indiscriminada, emprendida de mala fe, para recopilar información de carácter intrusivo y facilitar la aplicación de represalias contra quienes disienten”.

La ACLU sostiene que su demanda en Washington es el “primer desafío civil de carácter sistémico, y el primer caso que se litigará a la vista del público, contra el abuso por parte del gobierno de Trump de las citaciones judiciales para revelar la identidad de personas mediante el uso de un jurado investigador”.

“El gobierno está utilizando el proceso del jurado investigador como arma para tomar represalias contra personas por expresar sus opiniones políticas en internet”, manifestó en un comunicado Laura Moraff, abogada de la ACLU.

La ACLU argumenta que las citaciones a plataformas de redes sociales forman parte de un patrón más amplio de intimidación. El DHS ha enviado cientos de citaciones administrativas a empresas tecnológicas en el último año para solicitar información sobre críticos del ICE en internet, según la ACLU.

La organización de derechos civiles dice que el gobierno de Trump ha pasado a usar citaciones de un jurado investigador —un proceso más reservado— después de encontrar resistencia a las citaciones administrativas por parte de usuarios y empresas tecnológicas.

En la demanda de la ACLU, uno de los demandantes es un usuario de Bluesky que publicó lo siguiente sobre un tiroteo relacionado con el ICE en Nueva York: “Reduzcan el ICE a cenizas. Reduzcan el DHS a cenizas. Sean sal de la tierra”. Otro demandante es un estudiante universitario cuyas publicaciones en X incluyeron un insulto dirigido al DHS, al ICE y a Trump.

“El uso desenfrenado por parte de los demandados de citaciones para desenmascarar a críticos del gobierno federal ocurre en el contexto de reiteradas insinuaciones de que los demandados están desarrollando una base de datos de disidentes”, escribieron los abogados de la ACLU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.