Se estrella avión propiedad de figura de NASCAR en Carolina del Norte; reportan varias víctimas

Se estrelló un avión en un aeropuerto de Carolina del Norte y dejó al parecer varios muertos.

El avión se estrelló alrededor de las 10:15 a. m. del jueves, mientras aterrizaba en el aeropuerto regional de Statesville, según un comunicado de las autoridades aeroportuarias. Los registros públicos indican que el avión era propiedad de GB Aviation Leasing, empresa del expiloto de NASCAR Greg Biffle, informa WCNC.

Hubo varias víctimas mortales, pero aún se desconoce el número exacto, según informó la policía a CNN. Las autoridades aún no han confirmado quién era el propietario del avión ni quién iba a bordo.

Tampoco está claro cuántas personas iban a bordo del avión, que era un jet Cessna C550, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

El avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10:15 de la mañana del jueves ( AP )

El aeropuerto, propiedad de la ciudad y situado a unos 80 km al norte de Charlotte, ofrece “instalaciones de aviación corporativa para empresas de la lista Fortune 500 y varios equipos de la NASCAR”, según su sitio web.

Las fotos del lugar de los hechos muestran el avión envuelto en llamas cerca de la pista del aeropuerto. El avión despegó del aeropuerto antes de dar la vuelta de inmediato e intentar aterrizar, informa WCNC.

William Hamby, jefe de la oficina del sheriff del condado de Iredell, dijo a The Independent que su agencia envió una “unidad de mando móvil a la escena para ayudar con la investigación”.

“La investigación será llevada a cabo por la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte y la FAA. Nuestra agencia fue la primera en llegar al lugar de los hechos y facilitó la información inicial”, declaró.

Aproximadamente 80 minutos después del accidente, la estación meteorológica del aeropuerto registró lluvias ligeras y una visibilidad inferior a tres millas, aunque no está claro si estas condiciones se daban en el momento del accidente, según informa CNN.