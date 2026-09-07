OIEA: Reactor de la época de Assad en Siria estaba configurado para armas nucleares

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó el lunes que el gobierno del expresidente de Siria, Bashar Assad, estaba construyendo un reactor nuclear configurado para producir material fisionable para un posible uso en armas atómicas.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, sostuvo que la “configuración” y las “características técnicas” del reactor nuclear en construcción en Siria durante el liderazgo del depuesto Assad eran “muy eficientes en la producción de material fisionable que podría utilizarse directamente para la fabricación de armas nucleares”.

“Por supuesto, eso nunca se declaró, siempre se negó, así que, y de nuevo, las intenciones no pueden juzgarse, pero esa era una preocupación muy seria de proliferación que teníamos, y este ha sido un trabajo difícil”, explicó Grossi a los periodistas en el primer día de una reunión ordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena.

Se creía que Siria operaba un amplio programa nuclear no declarado durante el gobierno de Assad que incluía un reactor nuclear construido por Corea del Norte en la provincia oriental de Deir el-Zour.

Tras la destitución de Assad, el nuevo gobierno aceptó dar a los inspectores del OIEA acceso a presuntos antiguos emplazamientos nucleares.

Durante una visita a Siria en agosto, los inspectores del OIEA confirmaron que “la infraestructura de refrigeración que ahora ha quedado al descubierto es coherente con la de un reactor nuclear”. Grossi y un equipo de inspectores de alto nivel también visitaron un sitio previamente no declarado en el país.

Los inspectores derribaron muros para encontrar material oculto

Siria notificó al organismo la existencia del sitio en una carta del 17 de julio e invitó al OIEA “a cooperar con las autoridades sirias en la inspección y verificación del sitio y de cualquier material nuclear que pudiera encontrarse”.

El OIEA indicó en su informe confidencial, distribuido a los Estados miembros el martes pasado y visto por The Associated Press, que este nuevo sitio contenía “metal de uranio natural en forma de barras de combustible con revestimiento”. El organismo verificó el material y confirmó “la presencia de alrededor de 73 toneladas de metal de uranio natural”.

Grossi relató que, cuando los inspectores visitaron el sitio en agosto, tuvieron que “derribar muros” y atravesar “pasajes muy difíciles y estrechos” para llegar al material nuclear que había sido ocultado. El lugar tenía “cajas esparcidas por todas partes”, añadió.

Grossi señaló que “lo importante es que este material ahora está bajo las salvaguardias” del OIEA, y agregó que los inspectores del organismo habían logrado instalar cámaras en el lugar.

Siria decidirá qué ocurre a continuación

Consultado sobre si el material nuclear permanecerá en Siria o será retirado, Grossi respondió que se trata de “un asunto que el gobierno sirio tendrá que decidir”. Añadió: “No les estamos pidiendo que hagan esto o aquello. Para nosotros lo importante es que sepamos en todo momento dónde está esto (el material) hasta el último gramo”.

Logan Mintz, directora de seguridad de materiales nucleares en la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear (Nuclear Threat Initiative), con sede en Washington, dijo que el metal de uranio natural no es utilizable directamente para un arma nuclear, pero podría “desviarse a un programa clandestino de armas que lo procese más para convertirlo en plutonio para un arma nuclear”.

Mintz indicó que, una vez que se considere seguro trasladarlo, el material podría “transportarse en contenedores certificados” a un tercer país que pueda “disponer de él de manera segura y protegida, transformándolo en una forma químicamente más estable y de uso más extendido” para un posible uso en centrales nucleares.

“Como ocurre con cualquier transporte de material nuclear, este traslado requeriría una seguridad robusta contra el robo o el sabotaje”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.