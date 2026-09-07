Accidente aéreo de Amazon en Miami causó una “devastación total” y dejó una furgoneta “destrozada”

Un avión de carga de Amazon que mató a cinco personas el domingo al salirse de la pista y estrellarse en Miami, Florida, EE. UU., dejó tras de sí una escena de “devastación total”, según la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU.).

El impacto esparció combustible para aviones “por todas partes”, mientras que una furgoneta Ford con siete personas en su interior quedó “destrozada” por el avión Boeing, según declaró la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, a los periodistas el lunes en Miami.

La destrucción era “difícil de ver”, dijo Homendy, y añadió: “Estoy segura de que también debió ser muy duro para los socorristas”.

Según la NTSB, la furgoneta, que quedó expuesta dentro del recinto del aeropuerto, pertenecía a la empresa de limpieza Professional Ocean Service Corporation.

open image in gallery Un avión de carga de Amazon se salió de la pista en Miami el domingo y se estrelló, causando la muerte de cinco personas y dejando tras de sí una escena de “devastación total”, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU., que ha recuperado las cajas negras del Boeing 737 —las de datos de vuelo y las de voz de la cabina— para su análisis ( Getty )

El avión impactó contra otro vehículo, un SUV Toyota Corolla, tras atravesar la valla del aeropuerto, en un violento accidente que dejó a la aeronave a unos 400 m del final de la pista.

La NTSB no hizo comentarios sobre el estado de salud de los dos tripulantes que volaban el Boeing 737-300, pero Homendy dijo que los fallecidos en el accidente viajaban en los dos automóviles.

Las autoridades han recuperado las cajas negras del avión, que registran los datos de vuelo y la voz de la cabina, para su análisis.

Se están programando entrevistas con cualquier posible superviviente del accidente y con testigos presenciales que tengan información relevante.

Un equipo de 32 personas de la NTSB se encuentra en el lugar investigando el accidente, y los equipos de respuesta están trabajando para recoger pruebas físicas perecederas, extraer el combustible del avión accidentado y recuperar a las víctimas.

Se espera que la NTSB publique más información y celebre una rueda de prensa el martes.

open image in gallery Un equipo de la NTSB formado por 32 personas se encuentra en el lugar investigando el accidente ( Getty )

La agencia hace un llamamiento al público para que envíe cualquier fotografía o video relevante del accidente.

Según Homendy, una parte fundamental de la investigación será determinar si un Sistema de Detención de Materiales de Ingeniería, diseñado para detener aviones que se salen de las pistas, habría evitado una mayor destrucción. Según se informa, el Aeropuerto Internacional de Miami carece de un sistema de este tipo.

El vuelo, operado por la empresa contratista 21 Air, se encontraba en su tercer trayecto del día cuando se estrelló. Previamente, el avión había volado de Cincinnati a Miami, y luego de Miami a San Juan, Puerto Rico. El accidente ocurrió cuando el avión regresaba a Miami desde San Juan.

La NTSB no analizó ninguna posible causa del accidente.

Un video obtenido por CNN muestra cómo el avión parece mantenerse suspendido de forma inusual sobre la pista mientras sobrevuela su zona de aterrizaje, mientras que su tren de aterrizaje trasero izquierdo rebota sobre el asfalto.

Traducción de Sara Pignatiello