Abogados libaneses presentan denuncia contra banquero que se reunió con Netanyahu

Más de una docena de abogados libaneses presentaron el miércoles una denuncia ante la fiscalía de Beirut contra un destacado banquero local, afirmando que violó las leyes del país al reunirse en Washington esta semana con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En los últimos tres meses, Líbano e Israel han mantenido conversaciones directas con respaldo de Estados Unidos por primera vez en décadas, con el objetivo de poner fin a los más recientes combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, en el sur del territorio libanés.

Las leyes libanesas impiden que sus ciudadanos tengan contacto con israelíes debido a que ambos países siguen en guerra desde la creación de Israel en 1948, y los infractores podrían enfrentar penas de prisión.

El reportero de Axios, Barak Ravid, publicó en X una foto del banquero Antoun Sehnaoui, sentado en una mesa de restaurante con Netanyahu y su esposa, Sara. Ravid escribió que Sehnaoui y el antiguo enviado de Estados Unidos Morgan Ortagus organizaron una cena el lunes en memoria del fallecido senador Lindsey Graham, a la que asistieron el premier israelí y funcionarios de Estados Unidos.

Un sitio web vinculado a Sehnaoui, This is Beirut, también informó detalles de lo que calificó como la “cena especial”.

Hasta el momento, el abogado de Sehnaoui en Beirut no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En la denuncia se indica que Sehnaoui cometió “los delitos de contactar y tratar con el enemigo israelí, violar la ley de boicot a Israel, el delito de traición y delitos contra la seguridad del Estado”.

Dos de los abogados libaneses que presentaron la denuncia dijeron a The Associated Press que la reunión Sehnaoui-Netanyahu se produjo mientras el ejército israelí aún lleva a cabo ataques contra Líbano.

El conflicto se reavivó dos días después de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán, cuando Hezbollah disparó contra Israel y éste respondió con ataques aéreos y fuerzas terrestres. Más de 4.000 personas han muerto en Líbano, e Israel todavía ocupa decenas de aldeas y localidades. Ambos países alcanzaron recientemente un acuerdo marco.

Uno de los abogados, Hassan Bazzi, manifestó que Sehnaoui violó la ley y ofendió los sentimientos nacionales. Indicó que los abogados esperan que la fiscalía cumpla con sus funciones “de manera eficaz y rápida”.

Otro abogado, Mohammed Hajj Hassan, calificó la reunión de Sehnaoui con Netanyahu como “una ofensa pública”, y ahora se espera que el poder judicial investigue el caso, lo que podría derivar en la emisión de órdenes de arresto.

Hasta el momento, se ignora cómo los fiscales abordarán el caso. En el pasado, emitieron órdenes de arresto en casos similares contra ciudadanos libaneses fuera del país.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Líbano se negó a comentar cuando fue contactado por la AP.

Sehnaoui, que en los últimos años ha radicado principalmente en Estados Unidos, tiene varios negocios en Líbano y en el extranjero en sectores que incluyen la banca, los medios de comunicación y la industria cinematográfica.

Al igual que otros banqueros de alto nivel, Sehnaoui fue duramente criticado tras el histórico colapso económico de Líbano en 2019, cuando la mayoría de la gente perdió acceso a su dinero. La crisis económica fue descrita por el Banco Mundial como una de las peores del mundo desde la década de 1850.

La reunión de Sehnaoui con el líder israelí ocurrió mientras algunos libaneses han pedido abolir una ley de 1955 que prohíbe tratar con Israel o tener contactos con israelíes y castiga a los infractores con hasta 10 años de cárcel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.