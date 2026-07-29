La Fed pierde la paciencia con la inflación, pero apunta a mantener sin cambios las tasas de interés

Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal están perdiendo la paciencia con la inflación, pero quizá no estén listos para convertir su frustración en acción, al menos no esta semana.

La Fed se reunirá en Washington el martes y el miércoles, y se prevé que mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia. Los integrantes del comité del banco central que fija las tasas quizá no se muestren tan reacios a actuar cuando vuelvan a reunirse el 15 y 16 de septiembre.

La inflación se ha mantenido por encima del objetivo del 2% de la Fed durante más de cinco años. El nuevo presidente del organismo, Kevin Warsh, le dijo al Congreso a principios de este mes que no tenía “ninguna tolerancia” con una alta inflación. Warsh preside esta semana su segunda reunión de política monetaria.

Joseph Egelhof y Guneet Dhingra, observadores de la Fed de BNP Paribas Securities, señalan que es posible que el banco central de Warsh “libere al kraken” con un “aumento sorpresivo de tasas” esta semana. Sin embargo, escriben, lo más probable es que los responsables esperen, reacios a arriesgarse a alterar unos mercados financieros que todavía no anticipan un alza de tasas.

Los responsables de la política monetaria también podrían querer ver más datos económicos: el jueves, el Departamento de Comercio dará el primer vistazo al crecimiento económico de abril a junio y también publicará la medida de inflación preferida por la Fed: el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) correspondiente a junio.

En general, solo el 29% de los operadores de Wall Street pronostica que la Fed subirá las tasas esta semana. Pero el 76% prevé un aumento en septiembre. Hace un mes, solo el 59% de los operadores esperaba un alza de tasas en septiembre, según la herramienta CME FedWatch.

“La paciencia de los responsables de la política monetaria con una inflación alta y persistente está ampliamente agotada, lo que significa que existe un importante riesgo” de un aumento de tasas en septiembre, escribieron Egelhof y Dhingra.

La escalada de violencia en Irán añade incertidumbre a la toma de decisiones de la Fed. El precio del petróleo superó brevemente los 100 dólares por barril la semana pasada ante el recrudecimiento de los combates. Desde entonces se ha moderado por la esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan encontrar alguna forma de reducir las tensiones.

Sin embargo, Jordania interceptó misiles lanzados desde Irán a primera hora del miércoles, apenas unas horas después de que el ejército de Estados Unidos dijera que derribó otra andanada iraní dirigida contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, lo que puso fin a una breve pausa en los combates.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, Irán cerró el estrecho de Ormuz —por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo—. Eso provocó la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia y disparó los precios de los energéticos. Desde entonces han oscilado según el estado siempre cambiante del conflicto y de las negociaciones para desescalarlo, pero actualmente, el costo promedio de un barril es entre 10 y 15 dólares más alto que a estas alturas del año pasado.

Ahora, los rebeldes hutíes respaldados por Irán atacan desde Yemen el transporte marítimo en el mar Rojo, en un intento de impedir el paso de petroleros que llevan crudo de Arabia Saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb.

La incertidumbre coloca en un aprieto a quienes combaten la inflación en la Fed.

“Claro, es posible que el más reciente aumento de precios sea un bache transitorio que se revierta en un abrir y cerrar de ojos. Pero también parece igual de probable que la guerra con Irán empeore, que el estrecho de Ormuz y Bab al-Mandab permanezcan bloqueados durante meses o más, y que los precios de la energía sigan con tendencia al alza”, escribió Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics.

“¿Debería la (Fed) fijar las condiciones monetarias con la esperanza de que los precios del petróleo cambien de rumbo y se mantengan bajos... o debería un banco central evitar el pensamiento ilusorio y hacer su trabajo de minimizar las probabilidades de que la inflación supere el objetivo?”.

La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Fed desde principios de 2021, cuando la economía de Estados Unidos se sobrecalentó al repuntar con fuerza tras los confinamientos por COVID-19. El índice inflacionario alcanzó un máximo de poco más del 9% a mediados de 2022 y empezó a bajar ante 11 aumentos de tasas por parte de la Fed en 2022 y 2023. Pero el avance se ha estancado en mayor o menor medida.

Además de la guerra con Irán, otros factores que aumentan la presión inflacionaria son los aranceles del presidente Donald Trump a bienes extranjeros y un auge de inversión en centros de datos para impulsar la inteligencia artificial, lo que eleva el costo de los chips y equipos informáticos, además de la electricidad.

La llamada inflación subyacente —que excluye los volátiles precios de alimentos y energía— se moderó en junio, en parte porque los alquileres de apartamentos no subían tan rápido como antes. Y una caída temporal de los precios de la gasolina el mes pasado también ayudó a contener la inflación general.

Pero varios responsables de política de la Fed han sostenido que el organismo tendrá que subir las tasas para devolver la inflación al objetivo del 2%.

“Mirar fijamente a la inflación con severidad hasta que se derrita ante nuestra mirada marchita no es una opción”, afirmó Christopher Waller, un influyente integrante de la junta de gobierno de la Fed, este mes en un discurso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.