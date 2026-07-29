Elecciones para gobernación de Wisconsin dejan a los demócratas en un dilema

Ian Anderson no podría haber estado más feliz de emitir su voto el martes por la socialista democrática Francesca Hong en las primarias para gobernador de Wisconsin.

“Es exactamente la inyección de energía que necesitamos”, declaró Anderson después de votar anticipadamente en el bastión liberal de Madison.

Pero en Milwaukee, el votante demócrata Steve Wiesner manifestó que, si Hong gana las primarias del 11 de agosto, votará republicano por primera vez en su vida.

“En este momento nunca la apoyaría a ella ni a ningún candidato de la DSA”, indicó Wiesner usando el acrónimo de Socialistas Democráticos de Estados Unidos. Votó por el candidato con pocas posibilidades Joel Brennan.

Sus posturas muestran el dilema de los demócratas en Wisconsin, mientras esperan ganar la contienda por la gobernación frente a un republicano respaldado por el presidente Donald Trump en un año que debería favorecer a los demócratas.

Pero unas primarias caóticas, y el ascenso de Hong, han intensificado la angustia entre votantes y figuras internas del partido, que temen que los demócratas estén desperdiciando sus oportunidades de conservar el control de la gobernación y de tomar las cámaras de la Legislatura para obtener el control total del gobierno estatal de Wisconsin por primera vez desde 2010.

Divisiones entre los demócratas por la candidatura de Hong

La insurgente Hong ha cosechado un fuerte respaldo entre el ala más liberal del partido. El ex vicegobernador Mandela Barnes, que perdió por poco una contienda al Senado en 2022, espera que los votantes de su ciudad natal, Milwaukee, lo ayuden a imponerse a Hong, cuya base está en Madison. Esas dos ciudades concentran el mayor número de votantes demócratas en Wisconsin.

También compite el ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, que se presenta con el respaldo del gobernador Tony Evers. Crowley había abandonado la contienda el 8 de julio, pero volvió a entrar el 17 de julio, un día después de que la vicegobernadora Sara Rodriguez se retirara en medio de un escándalo de financiamiento de campaña.

Anderson, que estuvo entre los votantes que emitieron sufragios anticipados en persona el primer día el martes, señaló que estaba “muy frustrado” por el respaldo tardío de Evers en la contienda.

“Es el ejemplo más reciente de la intromisión del Partido Demócrata”, señaló Anderson, quien trabaja para el Departamento de Recursos Naturales del estado.

Nicole Santos, de 45 años, apuntó que Hong era la única candidata en las primarias con la “fortaleza” para plantarle cara a Trump.

“Para enderezar el barco tenemos que inclinarnos un poco más a la izquierda”, sostuvo Santos.

Algunos demócratas eligen según la viabilidad electoral

Votantes de Crowley el martes dijeron que lo apoyaron porque creían que tenía más posibilidades de derrotar al representante republicano Tom Tiffany en noviembre. Tiffany, que se postula con el respaldo de Trump en un estado que Trump ganó en 2016 y 2024, enfrenta solo una oposición nominal en las primarias.

Será “difícil” que Hong derrote a Tiffany, aseguró el abogado jubilado John Hawley, de 68 años, de Madison.

“Me gustaría pensar que me equivoco, pero al norte de Madison y Milwaukee no creo que ella conecte tan bien”, añadió Hawley, en referencia a las zonas más rurales del estado.

Erica y Mario Johnson, un matrimonio que es negro y de Milwaukee, votaron ambos por Crowley porque lo ven como el mejor posicionado para vencer a Tiffany. Crowley y Barnes buscan convertirse cada uno en el primer gobernador negro del estado. Hong busca convertirse en la primera gobernadora mujer de Wisconsin y la primera gobernadora asiático-estadounidense.

Crowley tiene “la mayor experiencia ejecutiva”, aseveró Mario Johnson, de 63 años, quien se jubiló tras una carrera en el gobierno federal.

Le preocupa que Hong no pueda derrotar a Tiffany, pero si Hong gana las primarias, “me tragaré el orgullo y votaré por ella”.

Hasta el martes, ya se habían devuelto por correo casi 108.000 boletas antes de la elección del 11 de agosto.

Candidatos demócratas se tratan con cortesía en debate

Los candidatos demócratas intentaron diferenciarse el martes por la noche en el único debate antes de las primarias, pero se abstuvieron de atacar a Hong.

Hong, que ha hecho campaña como candidata insurgente, intentó presentarse como la persona capaz de unir a republicanos, demócratas, independientes y socialistas democráticos.

“Este es un momento para crear un movimiento”, afirmó Hong. También intentó distanciarse del movimiento socialista democrático nacional. Dijo que no apoyaba toda la plataforma nacional de la DSA y se retractó de su respaldo anterior a retirar fondos a la policía.

“El gobernador no puede retirar fondos a la policía y yo no estoy aquí para gobernar con eslóganes”, expresó.

Crowley, que cuenta con el respaldo del gobernador, y Barnes, que fue vicegobernador de Evers en su primer mandato, también intentaron retratarse como figuras ajenas al establishment.

“No estoy aquí para proteger al establishment”, manifestó Crowley.

Y aunque Barnes dijo que ningún otro candidato había unido a los demócratas como él lo hizo en su contienda al Senado en 2022, añadió: “No tengo ningún interés en ser el candidato del establishment”.

__________________________________

Mayes-Osterman participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura. Reportó desde Milwaukee.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.