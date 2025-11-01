A un mes del cierre de gobierno en EEUU: millones enfrentan crisis alimentaria y médica

La crisis por el cierre del gobierno en Washington llegaba a un punto crítico el sábado debido a que el programa federal de asistencia alimentaria enfrenta retrasos y millones de estadounidenses estaban a punto de ver un aumento dramático en sus facturas médicas.

Los impactos en las necesidades básicas —alimentos y atención médica— subrayaron cómo la falta de un acuerdo entre los legisladores sobre un proyecto de presupuesto está afectando a los hogares en todo Estados Unidos. Jueces federales frustraron los planes de la administración Trump de congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) el sábado, pero el retraso en la entrega de las ayudas probablemente dejará a millones de personas con dificultades para pagar su despensa.

Todo esto se suma a la tensión en el país, mientras el sábado se cumple un mes de que los trabajadores federales no reciben su sueldo, lo cual incluso afecta los viajes debido a la falta de controladores aéreos. El cese de funciones debido a la falta de financiamiento ya es el segundo más largo de la historia, sin embargo, había poca urgencia en Washington para ponerle fin, con los legisladores fuera del Capitolio y ambos partidos atrincherados en sus posiciones.

La Cámara de Representantes no se ha reunido para asuntos legislativos en más de seis semanas, mientras que el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, de Dakota del Sur, cerró su cámara para el fin de semana después de que las conversaciones bipartidistas no lograron un progreso significativo.

Thune expresó que espera “que la presión comience a intensificarse y que las consecuencias de mantener el gobierno cerrado se vuelvan aún más reales para todos, de modo que expresen, con suerte, un nuevo interés en tratar de encontrar un camino a seguir”.

El estancamiento parece cada vez más insostenible a medida que el presidente republicano Donald Trump exige acción y los líderes demócratas advierten que un clamor por el aumento de los costos del seguro de salud obligará al Congreso a actuar.

“Este fin de semana, los estadounidenses enfrentan una crisis de atención médica sin precedentes en los tiempos modernos”, afirmó esta semana el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York.

Retrasos e incertidumbre en torno a SNAP

El Departamento de Agricultura (USDA) planeaba retener los pagos al programa alimentario SNAP a partir del sábado hasta que dos jueces federales ordenaron a la administración que los realizara. Trump dijo que proporcionaría el dinero, pero quería más indicaciones de la corte, lo cual sucederá hasta el lunes.

El programa atiende a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses y cuesta 8.000 millones de dólares mensuales. Los jueces acordaron que el USDA necesitaba al menos recurrir a un fondo de contingencia de aproximadamente 5.000 millones de dólares para mantener el programa en funcionamiento. Pero eso dejó cierta incertidumbre sobre si el departamento usaría dinero adicional o solo proporcionaría beneficios parciales para el mes.

De por sí, las ayudas se retrasarán porque en muchos estados se tarda una semana o más en cargar las tarjetas SNAP.

“La administración Trump necesita seguir la ley y solucionar este problema de inmediato trabajando estrechamente con los estados para llevar asistencia nutricional a los millones que dependen de ella lo antes posible”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, en un comunicado tras el fallo.

Los republicanos, al responder a las demandas demócratas de financiar SNAP, dicen que el programa está en una situación así de grave porque los demócratas han votado repetidamente en contra de un proyecto de ley de financiamiento gubernamental a corto plazo.

“Ahora estamos llegando a un punto de quiebre gracias a que los demócratas votaron 14 veces no al financiamiento del gobierno”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, en una conferencia de prensa el viernes.

Trump se involucró en el debate el jueves por la noche al sugerir que los senadores republicanos, que tienen la mayoría, terminen el cierre eliminando las reglas del obstruccionismo que impiden que la legislación avance a menos que cuente con el apoyo de al menos 60 senadores. Los demócratas han utilizado el obstruccionismo para bloquear un proyecto de ley de financiamiento en el Senado durante semanas.

Los líderes republicanos rechazaron rápidamente la idea de Trump, pero la discusión mostró cuán desesperada se ha vuelto la lucha.

Subsidios de atención médica que expiran

El período anual de inscripción para el seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) también comienza el sábado, y habrá aumentos significativos en lo que la gente está pagando por la cobertura. Los créditos fiscales mejorados que ayudan a la mayoría de los inscritos a pagar los planes de salud expirarán el próximo año.

Los demócratas desean extender esos créditos y se han negado a votar por un proyecto presupuestal hasta que el Congreso actúe.

La senadora Patty Murray, demócrata de Washington, habló en el Senado esta semana sobre los constituyentes que, según ella, enfrentan aumentos de primas de hasta 2.000 dólares al mes si los créditos expiran.

“Hoy estoy escuchando de familias en mi estado que están en pánico”, expresó. “El momento de actuar es ahora”.

Si el Congreso no extiende los créditos, los inscritos subsidiados enfrentarán aumentos de costos de aproximadamente el 114%, o más de 1.000 dólares por año, en promedio, según encontró la organización sin fines de lucro de investigación en atención médica KFF.

En los días previos al inicio de la inscripción al seguro de salud subsidiado, políticos demócratas de todo el país advirtieron que los aumentos de costos afectarían duramente a sus legislados.

En Wisconsin, por ejemplo, las familias en el plan plata de la Ley ACA podrían ver aumentos de primas de 12.500 a 24.500 dólares anualmente, dependiendo de su ubicación. Las parejas de 60 años podrían enfrentar aumentos que van desde 19.900 a 33.150 dólares anualmente.

“No importa cuál sea el porcentaje, es una cantidad enorme”, dijo el gobernador de Wisconsin, el demócrata Tony Evers.

Algunos republicanos en el Congreso han estado abiertos a la idea de extender los subsidios, pero también quieren hacer cambios importantes en la reforma de salud promulgada en la administración del demócrata Barack Obama.

Thune ha ofrecido a los demócratas una votación sobre la extensión de los beneficios, pero no ha garantizado un resultado.

Retrasos en vuelos y sin cheques de pago

Los trabajadores federales ya llevan un mes sin recibir un cheque de pago completo, y el desgaste en la fuerza laboral se está mostrando.

Los principales sindicatos que representan a los empleados federales han pedido el fin del cierre, ejerciendo más presión sobre los demócratas para que abandonen sus demandas de atención médica. El presidente del sindicato que representa a los controladores de tráfico aéreo fue el último en instar al Congreso a aprobar una legislación que reabra el gobierno para que los trabajadores federales puedan recibir su pago, y luego los legisladores puedan participar en una negociación bipartidista sobre atención médica.

En un comunicado el viernes, Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, dijo que la tensión financiera y mental están aumentando en la fuerza laboral, “haciéndola menos segura con cada día que pasa del cierre”.

______

Todd Richmond en Madison y Kevin Freking contribuyeron a este informe.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.