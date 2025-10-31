Maduro acusa a EEUU de tratar de imponer una narrativa para justificar un ataque contra Venezuela

El presidente Nicolás Maduro volvió a acusar a Estados Unidos de tratar de imponer una narrativa “extravagante” para justificar un ataque contra Venezuela y un cambio de régimen en el país sudamericano.

Los estadounidenses “siempre nos quieren imponer un relato, una narrativa”, señaló Maduro el viernes durante la clausura de un encuentro de parlamentarios del Caribe por la paz celebrado en Caracas.

“Puedo decir que la narrativa que ha elegido el poder estadounidense contra la Venezuela digna, pacífica y bolivariana, es una narrativa extravagante, mentirosa y además calumniosa, con la dignidad de un pueblo decente, trabajador”, aseveró el gobernante ante las acusaciones de Washington que señalan a Venezuela como una pieza importante en el narcotráfico internacional.

Los señalamientos de Maduro se dan en momentos de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas frente a la nación sudamericana. El gobierno de Trump dice que el despliegue busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos.

Desde septiembre, las fuerzas militares de Estados Unidos han implementado una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el mar Caribe, incluidos al menos cuatro botes que afirman partieron de Venezuela. Ninguno ha tenido lugar en el mar territorial venezolano.

“La verdad es que Venezuela es inocente y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo”, agregó.

A inicios de agosto Washington duplicó a 50 millones de dólares una recompensa por información que dé con la captura de Maduro, a quien acusó formalmente de narcoterrorismo.

Maduro recalcó que son infundadas las denuncias y que buscarían desestabilizar a su gobierno.

“Hoy quieren imponer una agenda permanente de amenazas de guerra, amenazas militares, guerra psicológica. Y yo siempre le digo al pueblo de Venezuela: nervios de acero, calma, cordura y máxima unión nacional. La fórmula para que nuestro país no se desvíe del camino que hemos tomado”, acotó el mandatario.