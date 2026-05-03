1.500 beagles tendrán nuevas vidas tras ser retirados de centro de investigación

Los primeros beagles retirados de un centro de crianza e investigación canina en Wisconsin que fue escenario de protestas recientes, parecieron darse cuenta de inmediato que estaban a salvo.

“En una hora más o menos empezaron a acercarse a nosotros, buscando atención", comentó el domingo Lauree Simmons, presidenta y fundadora de Big Dog Ranch Rescue. "Algunos se subieron al regazo de la gente. Todos y cada uno de ellos son súper dulces. Creo que les encanta la atención. Simplemente sé que saben que están a salvo”.

Big Dog Ranch Rescue y el Center for a Humane Economy negociaron un acuerdo confidencial para comprar --por un precio no revelado-- los 1.500 perros a Ridglan Farms, donde la policía usó gas lacrimógeno para dispersar a activistas que intentaban sacar beagles de la instalación el mes pasado. Manifestantes también irrumpieron en la instalación en marzo y se llevaron 30 perros. La jefatura de policía remitió a 63 personas al fiscal de distrito para posibles cargos relacionados con esa irrupción.

Las conversaciones para comprar a los animales comenzaron meses antes del altercado de abril, y Simmons afirmó que su grupo no estaba vinculado a las protestas. Ahora, Big Dog Ranch Rescue trabaja con socios en todo el país para encontrar hogares para 1.000 de los perros, y el Center for a Humane Economy se hará cargo del resto.

Simmons detalló que su grupo ha recibido más de 700 solicitudes de adopción, pero podría pasar algún tiempo antes que los sabuesos estén listos para sus nuevos hogares. La organización evalúa a los posibles adoptantes, traslada a los animales a refugios de todo el país y se asegura de que los beagles estén entrenados para hacer sus necesidades en casa.

Los primeros 300 perros fueron sacados de Ridglan el viernes, y está previsto retirar más durante la próxima semana. Los grupos de protección animal han instalado un área de preparación con patios de juego en Wisconsin, donde los perros están siendo vacunados, se les coloca microchip, son esterilizados y se les prepara para el traslado, explicó Simmons. Big Dog Ranch Rescue ya comenzó a trasladar perros a su sede en el oeste del condado Palm Beach, Florida.

“Los perros más jóvenes se adaptarán más rápido, y los mayores necesitarán tiempo. Muchos de ellos están más dispuestos a aceptar cariño y quieren estar con la gente”, destacó Simmons.

Ridglan Farms no respondió a los mensajes en que se solicitaban comentarios.

Los beagles son la raza de perro más común utilizada para pruebas con animales, principalmente por su menor tamaño y su temperamento dócil, señaló Simmons.

“Un pastor belga malinois no va a tolerar que lo sometan a pruebas, que lo mantengan confinado en una jaula toda su vida", dijo Simmons sobre los atléticos perros pastor belga malinois, usados comúnmente por la policía y el ejército. "Los beagles son tan confiados, dóciles, tranquilos y perdonadores que son los perros más elegidos para pruebas con animales. ¿Y entonces vamos a tomar una de las razas más dulces, amables y confiadas y abusar de ellos? Esto está mal. Esto tiene que parar”.

Ridglan Farms acordó en octubre renunciar a su licencia estatal de cría a partir del 1 de julio como parte de un acuerdo para evitar ser procesada por cargos graves de maltrato animal. La empresa ha negado haber maltratado a los animales, pero un fiscal especial determinó que Ridglan Farms realizaba procedimientos oculares que violaban las normas veterinarias estatales.

Unos 1.000 activistas de todo el país acudieron a Ridglan Farms en la aldea rural de Blue Mounds, a unos 40 kilómetros (25 millas) al suroeste de Madison, el 18 de abril, en un intento de llevarse a los beagles. Se encontraron con la policía, que utilizó gas lacrimógeno y balas de goma. La policía del condado Dane informó que 29 personas fueron arrestadas y cinco enfrentan cargos graves por robo con allanamiento.

Activistas han presentado una demanda federal en Wisconsin en la que alegan que la policía empleó fuerza innecesaria. Ridglan ha dicho que quienes intentaron irrumpir eran una “turba violenta” que lanzó “un asalto contra una instalación de investigación con licencia federal”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.