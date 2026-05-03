Se desata un incendio en un edificio de laboratorios de la Universidad del Sur de Florida

Un incendio se desató el sábado en un edificio de laboratorios del campus de la Universidad del Sur de Florida en St. Petersburg, ante lo cual se ordenó evacuar, informaron autoridades.

El fuego generó columnas de humo gris que se elevaban desde el edificio del laboratorio de ciencias marinas. No se habían reportado lesionados, indicaron la policía universitaria y el departamento de bomberos local. La causa sigue bajo investigación.

La policía universitaria señaló que se divulgaría más información a medida que estuviera disponible.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.