Perdigones de acusado por ataque en cena de corresponsales alcanzaron a agente, dice fiscal

Las autoridades han determinado que los disparos que alcanzaron al chaleco antibalas de un agente del Servicio Secreto en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca vinieron del rifle del acusado de irrumpir en el evento, declaró la fiscal federal que supervisa la investigación.

Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, manifestó la semana pasada que no había indicios de que el agente hubiera sido alcanzado por fuego amigo durante el incidente en un hotel de Washington el 25 de abril en el que se encontraba el presidente Donald Trump. Pero el domingo fue más allá, afirmando que el disparo que impactó el chaleco antibalas del agente vino del arma de Cole Tomas Allen.

“Ahora podemos establecer que un perdigón que provenía de la posta del fusil de corredera Mossberg del acusado quedó entrelazado con la fibra del chaleco del agente del Servicio Secreto”, Pirro declaró a “State of the Union” de CNN. “Definitivamente es su bala”.

Allen, que por ahora permanece tras las rejas a la espera de juicio, resultó herido durante el ataque, pero no fue baleado. El agente sobrevivió.

Pirro publicó el jueves un video en redes sociales que muestra el momento en que, según las autoridades, un hombre con armas de fuego y cuchillos intentó irrumpir en la gala. Han persistido preguntas sobre de quién fue la bala que alcanzó al agente mientras el sospechoso atravesaba el control de seguridad con un arma larga en dirección al salón de baile, repleto de periodistas, funcionarios del gobierno y otras personas.

Una llamada telefónica a los abogados que representan a Allen no obtuvo respuesta el domingo.

Allen ha sido acusado de intento de asesinato del presidente, además de otros dos cargos adicionales relacionados con armas de fuego, incluido el de disparar un arma durante un delito violento. Enfrenta hasta cadena perpetua si es declarado culpable únicamente del cargo de intento de asesinato.

Allen, de 31 años, es de Torrance, California. Trabajaba como tutor a tiempo parcial para una empresa de preparación de exámenes y es desarrollador aficionado de videojuegos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.