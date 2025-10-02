Drama familiar "Anemone" marca el regreso de Daniel Day-Lewis a la gran pantalla

A menudo se dice de nuestros mejores actores que podrían recitar la guía telefónica de manera convincente.

No hay duda de que Daniel Day-Lewis podría hacerlo y es uno de nuestros mejores actores vivos, quizás verdaderamente el mejor de todos. Y así, lo primero y más importante que decir sobre "Anemone", una colaboración sombría, lúgubre, absorbente, pero a veces frustrantemente opaca con su hijo director Ronan, es que ha traído de vuelta a Day-Lewis. Hace ocho años dijo que había terminado con la actuación, y esperábamos que estuviera exagerando. Al menos por ahora, parece que lo estaba.

En cuanto a la guía telefónica: Bueno, hay un momento aquí en el que podrías desear que ese fuera realmente el contenido que estabas escuchando. En uno de los dos monólogos notables que puntúan una película por lo demás escasa en palabras, Day-Lewis, interpretando a un amargado y solitario recluso, suelta una anécdota tan sorprendentemente escatológica y épicamente repugnante —el guion es coescrito por padre e hijo, por cierto— que es difícil de borrar de la mente (todavía intentándolo, aquí). De alguna manera, lo hace más fascinante que repulsivo, pero es una tarea hercúlea, algo a lo que Day-Lewis el actor obviamente no es ajeno.

El título de la película se refiere a una flor que vemos brevemente crecer en los exuberantes bosques donde encontramos al personaje de Day-Lewis, Ray, sobreviviendo con lo mínimo. Los guionistas padre e hijo se toman su tiempo para explicar por qué exactamente Ray se ha consignado a esta vida solitaria, pero obtenemos una pista clave en los primeros fotogramas de la película: dibujos violentos de niños, con figuras de palitos portando armas largas y extremidades amputadas.

Pronto nos enteramos de que tanto Ray como su hermano Jem (Sean Bean) fueron soldados británicos, veteranos de los primeros días de “The Troubles” (Los Problemas) en Irlanda del Norte. También son víctimas de una infancia violenta en hogares de acogida.

Pero no se han visto en dos décadas, su vínculo desgarrado por algún trauma no revelado que los llevó a buscar consuelo, o absolución, en diferentes lugares. Jem lo ha encontrado en la práctica religiosa estricta y la vida hogareña con Nessa, la antigua pareja de Ray, y Brian, su hijo.

Son los problemas cada vez más profundos del adolescente Brian los que han impulsado a Jem a buscar a su hermano en los bosques exuberantes, pero intimidantes, donde Ray lleva una vida ascética dedicada a la supervivencia humana más básica. Ronan Day-Lewis, un pintor que hace su debut como director de largometrajes, está en su mejor momento al crear, junto con el director de fotografía Ben Fordesman, una sensación de la imprevisibilidad de la naturaleza, culminando en una dramática tormenta de granizo.

Pero, ¿qué trauma antinatural ha llevado a los hermanos a su separación? Se necesita la mayor parte de la película para descubrirlo. Sabemos que Jem ha traído consigo una carta de Nessa (Samantha Morton), que Ray al principio no lee. Pero los hermanos se conectan, lentamente, en actividades mundanas como cepillarse los dientes, nadar en el océano o bailar salvajemente juntos.

Las palabras sí fluyen cuando Ray relata su historia de cómo se vengó de un sacerdote que abusó de él repetidamente cuando era niño. Este monólogo impactante —en el que describe defecar sobre el hombre con detalles nauseabundos— es solo un precursor de un discurso extraordinario más adelante en la película que es clásico Day-Lewis, un relato desgarrador del momento que le cambió la vida cuando mató a un niño. "No necesito tu absolución", gruñe a su hermano, cuando este último intenta alejarlo de la culpa y la vergüenza que lo han paralizado durante 20 años.

Pero claramente Ray sí necesita algún tipo de absolución, y su confesión a su hermano es ese primer paso.

¿Encontrará Ray una manera de salir del frío y reconectarse con su hijo? Los paralelismos artísticos son un poco demasiado ordenados para ignorar: un hijo trayendo de vuelta a Day-Lewis el actor, para el beneficio de todos nosotros.

¿Se quedará? Esperemos que incluso si Day-Lewis nos asegura de nuevo que ha terminado, una vez más esté exagerando.

"Anemone", un estreno de Focus Films, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por "lenguaje a lo largo de toda la película". Duración: 121 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.