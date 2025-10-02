Más de 90 pasajeros y tripulantes se contagian de norovirus en crucero de Royal Caribbean

Más de 90 pasajeros y tripulantes de un crucero de Royal Caribbean han enfermado de norovirus antes de la última escala del barco en Miami, Florida, EE. UU.

El brote en el barco de Royal Caribbean International, Serenade of the Seas, que zarpó de San Diego, California, el 19 de septiembre, se notificó el domingo a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.).

Según los CDC, 94 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación “declararon haber estado enfermos durante el viaje”, y sus principales síntomas fueron diarrea y vómitos.

Otros síntomas de la enfermedad incluyen: dolor muscular, dolor de cabeza, calambres abdominales, fiebre, o tres o más deposiciones blandas en un periodo de 24 horas, según la agencia.

El barco tiene 1.874 pasajeros y 883 tripulantes, lo que significa que menos del 4 % de las personas a bordo fueron infectadas, según datos de los CDC.

Un brote de norovirus que afecta a más de 70 pasajeros de crucero se registró en el buque Serenade of the Seas de Royal Caribbean, que está a punto de concluir su viaje esta semana ( AFP via Getty Images )

En respuesta a la infección, la tripulación del barco ha incrementado los procedimientos usuales de limpieza y desinfección, ha recogido muestras de heces de personas afectadas por la afección gastrointestinal para analizarlas, y ha aislado a los enfermos.

The Independent se puso en contacto con Royal Caribbean en busca de comentarios.

“La salud y la seguridad de nuestros huéspedes, de la tripulación y de las comunidades que visitamos son nuestra máxima prioridad”, declaró un vocero de Royal Caribbean al periódico USA TODAY.

“Para mantener un entorno que favorezca los más altos niveles de salud y seguridad a bordo de nuestros buques, aplicamos rigurosos procedimientos de limpieza, muchos de los cuales superan con creces las directrices de salud pública”, añadió el vocero.

El crucero también consultó con el VSP (Programa de Saneamiento de Buques), gestionado por los CDC, “sobre los procedimientos de limpieza sanitaria y la notificación de casos de enfermedad”.

“El VSP está supervisando remotamente la situación, y llevando a cabo un monitoreo de los procedimientos de respuesta al brote y de saneamiento del barco”, dijeron los CDC.

Tras zarpar de San Diego, el buque visitó México, el Canal de Panamá y Colombia. Está previsto que concluya su viaje en Miami el jueves, según el sitio web CruiseMapper.

Se trata del decimonoveno brote gastrointestinal en un crucero en lo que va de año. De ellos, 14 fueron causados por norovirus. La infección por este virus causó 15 de los 18 brotes en cruceros en 2024.

Traducción de Sara Pignatiello