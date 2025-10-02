Daniel Day-Lewis vuelve del retiro por su hijo y redescubre su pasión por actuar
Han pasado ocho años desde que Daniel Day-Lewis anunció su retiro de la actuación y expresó que quería "explorar el mundo de una manera diferente".
Pero la ausencia en la gran pantalla del actor, que muchos consideran el mejor vivo, termina con "Anemone", una nueva película dirigida por su hijo, Ronan Day-Lewis. Ambos la escribieron juntos. Lo que comenzó como algo pequeño, sin una verdadera ambición, creció hasta convertirse en un largometraje completo y el tan esperado regreso de Day-Lewis al cine.
"Me entristeció haberme quizás excluido de eso cuando decidí trabajar en otra cosa por un tiempo", manifestó Day-Lewis en una entrevista junto a su hijo. "A medida que avanzábamos, y parecía cada vez menos posible contenerlo, como dos tipos en un cobertizo, comenzó a alarmarme un poco. Entendí que esto iba a implicar todo el aparato de una producción cinematográfica, y eso no era algo a lo que estuviera ansioso por volver".
"Pero simplemente seguimos avanzando para ver qué sucedía", añadió. "Y esto es lo que sucedió".
"Anemone", que recientemente se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York y que Focus Features estrena el viernes en cines, muestra a Day-Lewis, ahora de 68 años, no menos intenso o magnético como intérprete. Es una historia de padre e hijo, aunque no autobiográfica. Day-Lewis interpreta a Ray Stoker, un ermitaño solitario que vive en una cabaña remota. Su hermano, Jem (Sean Bean), llega e intenta convencerlo de que regrese con su hijo adolescente.
Desde "Phantom Thread" ("El hilo fantasma") de 2017, Day-Lewis ha, entre otras cosas, estudiado la fabricación de violines en Boston. Pero también ha llegado a pensar que su declaración de retiro fue un error, o no exactamente lo que pretendía. Al menos, no fue suficiente para impedirle hacer una película con su hijo.
"Se ha imaginado en mi nombre por numerosos comentaristas, personas que no me conocen, que de alguna manera la forma en que trabajo me ha dejado tan debilitado que apenas puedo abrir los ojos por la mañana. ¡Esto luego requiere un período de recuperación de cinco o seis años!", dice Day-Lewis. "Eso nunca fue el caso. El trabajo en sí siempre fue nutritivo para mí".
Sin embargo, después de hacer "Phantom Thread", el retrato de un modisto perfeccionista ambientado en Londres del director Paul Thomas Anderson, Day-Lewis no estaba seguro de si alguna vez regeneraría el apetito para abordar otro papel.
"Definitivamente, me sentí abatido después de terminar de filmar 'Phantom Thread' más que por cualquier otra razón porque anticipaba volver a estar en la arena pública nuevamente", dice. "Y aquí es donde me encuentro ahora. Y es algo para lo que nunca encontré una solución desde el día en que comencé a hacer este trabajo hasta ahora. El aspecto público de mi vida siempre me ha desconcertado".
El foco de atención y un ‘recordatorio contundente’
El gesto más significativo que Day-Lewis le ofrece a su hijo podría no ser hacer una película con él, sino regresar al centro de atención por ella. En el Festival de Cine de Nueva York, Day-Lewis ha sido una presencia feliz y humilde, llamándose a sí mismo un tonto por su retiro declarado y aceptando con diligencia una atención que en gran medida ha evitado durante la última década.
"Ha sido un recordatorio contundente para mí de: Oh, sí, así es como es", dijo, riendo.
Pero Day-Lewis saludó calurosamente a un reportero, instándolo a tomar una silla —una Churchill, señaló Day-Lewis, un artesano y fabricante de muebles— y habló con franqueza y reflexión sobre el misticismo que a menudo ha rodeado su trabajo, un aura que desprecia.
"Sabía que para sobrevivir en este mundo probablemente lo haría creando otros mundos y escapando a ellos y viviendo a través de ellos por un período de tiempo", dijo. "Y eso sigue siendo lo mismo. Nunca cambió. Amo ese trabajo, de lo contrario no lo haría. No lo hago como un acto de autoflagelación".
La inmersión de Day-Lewis en un personaje a través del Método ha sido durante mucho tiempo materia de leyenda. Jim Sheridan, quien lo dirigió en tres películas, incluida “My Left Foot” ("Mi pie izquierdo"), una vez comentó: "Daniel odia actuar". Pero la idea de que Day-Lewis de alguna manera se convierte en un mártir por su arte siempre le ha incomodado.
"Eso es algo que ha pesado mucho a lo largo de los años, esta especie de malentendido que ahora se ha vuelto tan ridículo sobre el Método, que tiene muy mala reputación en el negocio ahora", dice Day-Lewis. "Todos encontramos una manera diferente de abordar los mismos problemas. Y cuando estamos en el set, no importa un comino bajo qué sistema te entrenaste, Meisner o Método o Stanislavski o lo que sea. Solo estás ahí tratando de vivir en esos momentos, de quemarte tratando de encontrar esa verdad lo mejor que puedas".
Day-Lewis ha percibido algo de la misma imaginación absorbente en Ronan, un pintor de 27 años que hace su debut como director. Es uno de los dos hijos que Day-Lewis tiene con su esposa, la cineasta Rebecca Miller. (También tiene un hijo mayor, Gabriel-Kane Day-Lewis, de su relación pasada con Isabelle Adjani). Desde joven, Day-Lewis vio cuán involucrado estaba su hijo en la creación de imágenes. Ronan, mientras tanto, creció maravillándose desde la distancia del trabajo de su padre.
"Siempre me resultó muy misterioso lo que él estaba haciendo", dice Ronan, quien tiene vívidos recuerdos de estar en el set de películas como "There Will Be Blood" ("Petróleo sangriento") y "The Ballad of Jack and Rose" ("Nunca te dejaré"). "Estar dentro de este ámbito que siempre había estado observando con curiosidad desde afuera fue tan intrigante. Pero hubo aspectos de su proceso que aún me resultaban un misterio, lo cual creo que ayudó, en realidad".
Más sardinas
Para Day-Lewis, construir el personaje de Ray fue un proceso paso a paso que incluyó todo en su mundo boscoso, hasta las latas de sardinas caducadas que llenan sus estantes. ("Nunca había suficientes sardinas para mí", dice, sonriendo). "Anemone" se desarrolla a trompicones, con varios monólogos gloriosos e improvisados rodeados de imágenes sorprendentemente exuberantes de Ronan. Day-Lewis disfruta tanto empujando los límites de un mundo ficticio que, una vez dentro, tiende a no querer dejarlo ir.
"Esperas crear un mundo, una ilusión. Y cuando alguien te dice, 'Esta fue la última toma. Vete a casa ahora', eso fue tan desconcertante para mí porque todavía estoy invertido en ese mundo", dice. "No es que tenga problemas para dejarlo ir. El problema que tengo es que quiero seguir chapoteando en esa ilusión".
Aun así, parece que Day-Lewis ha evitado en "Anemone" el tipo de sentimiento post-película que siguió a "Phantom Thread". El actor aún no ha anunciado un proyecto próximo, pero reconoce sentir la capacidad para más. Aunque no dice que extrañó actuar durante los últimos ocho años, parece haber llegado a una cierta autoaceptación de su lugar fundamental e irrevocable en su vida.
"Ha sido mi forma principal de autoexpresión durante toda mi vida, desde que era niño", dice. "Y, por lo tanto, no sé si lo experimento como una sensación de falta si no lo estoy haciendo. Pero la necesidad de expresarme de esa manera, incluso a un nivel subterráneo, todavía está ahí".
Pero justo cuando es hora de irse, Day-Lewis ofrece una "adenda" a su respuesta. Si "Anemone" lo ha dejado aún con hambre de más, ese hecho se debe en parte a la naturaleza de su realización. No solo porque se hizo con Ronan, sino porque lo hicieron ellos mismos. Es el primer crédito de guion de Day-Lewis.
"Y esa es una experiencia completamente nueva para mí", dice. "Nunca realmente me atreví a intentar escribir antes, así que es algo nuevo. Puedes comenzar con absolutamente nada y el hambre puede crecer a partir de eso".
