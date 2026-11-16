Dos tiroteos en Sudáfrica dejan al menos 17 muertos en un solo día

Al menos 17 personas murieron en dos tiroteos masivos el mismo día en Sudáfrica. La policía informó el lunes que de momento aún no se han establecido los motivos de los crímenes, ocurridos a unos 530 kilómetros (330 millas) de distancia.

Ocho cadáveres aparecieron dentro de un vehículo acribillado en Sweetwaters, a las afueras de la ciudad de Pietermaritzburgo, indicó la policía, que agregó que no aún no se ha identificado a las víctimas ni a ningún sospechoso del tiroteo del domingo.

Nueve personas fueron encontradas muertas con heridas de bala dentro de una vivienda improvisada en el asentamiento informal de Jeffsville, cerca de Pretoria, la capital de Sudáfrica. Según reportes, el tiroteo en Jeffsville ocurrió la noche del domingo y no se han realizado arrestos.

El caso de Jeffsville está siendo investigado por la unidad de delitos graves y violentos, homicidio y robo en la provincia de Gauteng.

La policía detalló que el incidente ocurrió entre las 10:00 y 11:00 de la noche.

“La policía fue alertada aproximadamente a las 07:30 de esta mañana, 16 de noviembre de 2026. Al llegar, los agentes encontraron los cuerpos de nueve personas, seis hombres y tres mujeres, dentro de la vivienda improvisada de cuatro habitaciones con heridas de bala”, dijo la portavoz policial Brenda Muridili.

El comisionado de policía de Gauteng, Tommy Mthombeni, indicó que los asesinatos podrían estar relacionados con un tiroteo previo en un asentamiento informal cercano en Saulsville el año pasado, donde 12 personas murieron y 13 resultaron heridas.

Añadió que una de las personas que murió durante el incidente era una “persona de interés” en el tiroteo que ocurrió en Saulsville el año pasado.

“No podemos descartar que puedan estar vinculados, y posiblemente haya sido un ataque de represalia”, dijo Mthombeni.

En el caso de Saulsville del año pasado, Mthombeni señaló que la policía había logrado un avance y arrestó a un sospechoso que se cree que es uno de los agresores.

El primer ministro de Gauteng, Panyaza Lesufi, quien visitó la escena del crimen con la policía el lunes, dijo que el gobierno provincial estaba coordinando con otros departamentos provinciales para apoyar a la policía en sus investigaciones de crímenes similares que ocurren en la provincia, que incluye la ciudad de Johannesburgo.

Respecto al tiroteo de Pietermaritzburgo, el portavoz policial Robert Netshiunda dijo que algunas familias se habían presentado para ayudar con la identificación de las víctimas, pero aún no se había confirmado.

“Todavía es demasiado pronto para decir cuál podría haber sido el motivo y quién podría estar detrás del tiroteo, porque aún no hemos identificado a las víctimas”, aclaró Netshiunda.

El país ha registrado recientemente varios tiroteos masivos vinculados a bandas criminales.

En septiembre, tres hombres armados irrumpieron en una casa pequeña en un barrio empobrecido cerca de la ciudad costera de Durban y abrieron fuego contra personas que asistían a una fiesta, matando al menos a 11, incluida una mujer embarazada.

En el mismo mes, 17 personas murieron y varias otras resultaron heridas cuando hombres armados con fusiles AK-47 irrumpieron en una taberna y abrieron fuego contra clientes afuera del bar antes de entrar y continuar disparando.

En junio, varios tiradores mataron a 12 personas en un barrio pobre de Johannesburgo, en un ataque que la policía vinculó a bandas criminales.

También en junio de este año, un grupo armado abrió fuego en un barrio pobre de Johannesburgo, matando a 12 personas e hiriendo al menos a nueve, antes de huir en un minibús.

Mthombeni dijo que la policía había arrestado a tres personas en ese tiroteo. Creen que estuvo vinculado a batallas territoriales entre bandas rivales de minería ilegal.

Dos tiroteos masivos con dos semanas de diferencia en diciembre del año pasado dejaron 21 muertos. También fueron perpetrados por varios hombres armados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.