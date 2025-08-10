Cientos rinden homenaje a guardia de seguridad asesinado en tiroteo en Nueva York

Cientos de personas se reunieron para honrar la vida de Aland Etienne, el guardia de seguridad que fue asesinado el mes pasado en un edificio de oficinas en Manhattan por un hombre armado que tenía como objetivo la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

Etienne, un inmigrante de Haití que llegó a Estados Unidos en 2017 con el sueño de una nueva vida, fue recordado como un padre y abuelo dedicado que estaba trabajando fielmente en su puesto de seguridad cuando el hombre armado abrió fuego repentinamente el 28 de julio.

"Mi hermano será recordado como un héroe. Un héroe humilde, constante y amable de Nueva York", declaró Smith Etienne, el hermano de Aland, en un comunicado.

"Aland hizo el sacrificio supremo, eligiendo la valentía y el desinterés sobre el miedo. En sus últimos momentos, actuó para proteger a los demás", agregó.

El servicio conmemorativo se llevó a cabo el sábado en Brooklyn para Etienne, de 46 años, el último de las cuatro víctimas del tiroteo en ser sepultado. Un policía de la ciudad de Nueva York, una ejecutiva de una firma de inversiones y un trabajador de una empresa inmobiliaria también fueron asesinados. El hombre armado hirió a una quinta persona antes de quitarse la vida.

Al igual que Etienne, el policía de Nueva York asesinado, Didarul Islam, quien estaba trabajando como guardia de seguridad ese día, era un inmigrante. Islam era bangladesí-estadounidense.

Manny Pastreich, presidente del sindicato de Etienne, 32BJ SEIU, expresó que Etienne representa no solo a los trabajadores esenciales que son la columna vertebral de la ciudad de Nueva York, sino también a los inmigrantes que vienen a Estados Unidos para construir una vida mejor y contribuir de maneras tanto grandes como pequeñas.

"Su legado servirá como un recordatorio de las contribuciones de los inmigrantes y los sacrificios que hacen cada día", indicó Pastreich en un comunicado.

La semana pasada, guardias seguridad de edificios de todo Nueva York realizaron una vigilia para honrar a Etienne.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.