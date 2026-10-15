Demócratas ven entusiasmo de votantes en recaudación de pequeños donantes antes de las legislativas

El Comité Nacional Demócrata informó que recaudó más de 10 millones de dólares de donantes de base en septiembre, un repunte tardío de dinero para el partido, que atraviesa dificultades de liquidez, con las elecciones de mitad de mandato a pocas semanas.

Funcionarios demócratas manifestaron que el total supera lo que recaudaron en el mismo mes en tres ciclos anteriores de elecciones de mitad de mandato. Esperan que la cifra, que compartieron con The Associated Press antes del plazo de reporte a finales de este mes, refleje el entusiasmo de los votantes, con el control del Congreso en juego en las elecciones del 3 de noviembre.

El partido ha tenido dificultades para recaudar fondos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, quedándose atrás de los republicanos y arrastrando deudas hacia la temporada de campaña de este año.

El Comité Nacional Demócrata indicó que recaudó 10,25 millones de dólares de donantes de pequeñas cantidades, es decir, personas que respondieron a correos electrónicos y otras solicitudes. Eso se compara con 3,5 millones de dólares en 2018 durante las últimas elecciones de mitad de mandato de Trump, y con 1,6 millones en 2022 y 3,4 millones en 2014.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, afirmó que la recaudación era una “señal clara” de que los demócratas iban por una senda ganadora.

“El impulso histórico de los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato está impulsado por nuestros donantes de base”, señaló Martin en un comunicado.

Aún no estaban disponibles cifras de recaudación más completas, que incluyen dinero de donantes de mayores aportes.

Joe Rospars, un estratega demócrata que trabajó en las campañas presidenciales de Barack Obama, comentó que los donantes de pequeñas cantidades a menudo reflejan el entusiasmo de los votantes y el voluntariado para el partido y los candidatos.

“Significa que los dólares de base no son solo dólares. Son energía”, declaró Rospars.

El Comité Nacional Demócrata indicó que ha reducido el volumen de sus correos electrónicos como una forma de disminuir el cansancio entre los simpatizantes, que son bombardeados por mensajes para pedir donaciones.

El partido dijo que aproximadamente uno de cada cinco donantes está aportando por primera vez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.