Un destacado demócrata de la Cámara de Representantes está ampliando su investigación sobre el fondo de capital de riesgo 1789 Capital, de Donald Trump Jr., al exigir registros a cuatro empresas que obtuvieron una inversión antes de beneficiarse de lucrativos contratos o políticas federales.

El lunes por la noche, el representante Jamie Raskin, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara y próximo presidente del panel, envió cartas al contratista de defensa Hadrian Automation, al fabricante de vapeadores Juul Labs, a la plataforma de mercados de predicción Polymarket y al vendedor en línea de armas de fuego GrabAGun.

El congresista por Maryland solicitó que cada firma le envíe dos años de comunicaciones con 1789 Capital y otros documentos seleccionados, señalando que esos materiales le ayudarían a investigar si el hijo mayor del presidente Donald Trump utilizó información privilegiada para orquestar o anticipar acciones del gobierno que impulsaron a las empresas y sus propias finanzas.

Tanto Trump Jr. como 1789 Capital, con sede en Palm Beach, Florida, niegan haber cometido irregularidades.

La investigación se abrió durante el verano

Las cartas intensifican una investigación que Raskin abrió en agosto sobre la firma de Trump Jr., de la que dijo que “de repente tuvo un golpe de suerte en inversiones” tras nombrar socio al hijo del presidente en 2024. Al ser uno de los legisladores que encabezarán la supervisión demócrata del gobierno de Trump cuando tomen el control del Congreso en enero, Raskin ha dicho que revelar información sobre sobornos y corrupción financiera estará entre sus principales prioridades.

Trump Jr. ha rechazado repetidamente las acusaciones de que se ha aprovechado de su acceso al gobierno para obtener ganancias. La semana pasada, en un evento de Axios, reconoció que entendía las preocupaciones de la gente sobre la corrupción, pero sostuvo que no eran acertadas, y señaló que ha sido inversionista durante décadas.

“Puedo ver lo que dicen. Eso no hace que sea cierto”, afirmó. “La idea de que yo debería de algún modo sentarme en un rincón, chuparme el dedo y esperar, ya sabes, ocho años —en este caso 12 años— hasta que salgamos del juego político, no es real”.

1789 Capital también ha negado enérgicamente las acusaciones de irregularidades. En una carta enviada a Raskin en septiembre, los abogados de la empresa defendieron la tesis de inversión de la firma, al afirmar que es anterior al gobierno de Trump, y dijeron que, si bien “recibe con beneplácito una supervisión legítima del Congreso (…) no tiene intención de ser rehén de maniobras políticas”.

El lunes, el abogado de la empresa, Bill Burck, dijo que la carta de septiembre explicaba fallas en la comprensión de Raskin, pero que Raskin “ni siquiera se molestó en responder”.

“Los hechos son los hechos y el congresista Raskin se equivoca aquí, pero persiste en sus cuentos exagerados contra 1789”, declaró Burck. “Estos son ataques personales sin sustento en evidencia real”.

La firma fue fundada en 2022 y Trump Jr. fue anunciado como socio en noviembre de 2024.

“Afortunada sincronización” de las inversiones, dice Raskin en las cartas

En sus cartas a las cuatro empresas, obtenidas por The Associated Press, Raskin describió cómo políticas o contratos federales habían beneficiado a los negocios de las compañías y afirmó que 1789 Capital logró una “afortunada sincronización” sospechosamente oportuna cuando invirtió en ellas.

En marzo, Hadrian Automation recibió casi 1.000 millones de dólares en contratos de la Marina y el Ejército—sus primeros contratos federales— tras incorporar a 1789 Capital como inversionista en 2025.

Juul, escribió Raskin, recibió autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos para mantener sus productos de cigarrillos electrónicos en el mercado en julio de 2025, cuatro meses después de que 1789 Capital adquiriera una participación en la empresa.

El congresista escribió que GrabAGun recibió ayuda de 1789 para salir a bolsa y colocó a Trump Jr. en su junta directiva antes de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) emitiera una norma propuesta para facilitar el proceso de envío de armas a los hogares de las personas.

Raskin también planteó dudas sobre el cierre, por parte del Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, de investigaciones sobre Polymarket en julio de 2025, después de que 1789 Capital ya hubiera invertido en la plataforma de mercados de predicción.

GrabAGun dijo en un comunicado que la carta de Raskin “es un documento político, y sus acusaciones carecen de fundamento”.

“La revisión de la ATF de sus regulaciones era bien conocida en toda la industria de armas de fuego, y la agencia publicó numerosas normas propuestas para que el público hiciera comentarios. La única participación de GrabAGun se dio mediante comentarios públicos sobre varias de esas propuestas”, indicó el comunicado.

Juul Labs dijo que estaba revisando su carta detenidamente.

“Como siempre, tenemos la intención de cooperar con cualquier esfuerzo del Congreso para comprender nuestra empresa, nuestro compromiso de combatir el vapeo entre menores de edad y nuestra misión de ayudar a los fumadores adultos de cigarrillos combustibles a dejar por completo de fumar”, señaló en una respuesta enviada por correo electrónico.

Hasta el momento, los otros destinatarios de las cartas no han respondido a las solicitudes de comentarios.

El gobierno de Trump ha comenzado a obstaculizar las investigaciones demócratas

El gobierno de Trump ha tomado medidas para contrarrestar los esfuerzos de supervisión de los demócratas, entre ellas, una orden ejecutiva emitida el viernes en la que se ordena a contratistas y subcontratistas federales que consulten con su gobierno sobre las indagaciones que reciban del Congreso y que retengan cualquier comunicación que la Casa Blanca considere privilegiada.

Eso podría complicar el cumplimiento de la investigación de Raskin para al menos una de las empresas, Hadrian Automation, que es contratista federal.

Raskin ha calificado la orden de Trump como “descaradamente ilegal” y dijo que los contratistas públicos tienen el “deber y el derecho de hablar con veracidad cuando el Congreso los llama”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.